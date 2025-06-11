6月米其林指南出爐 高雄鯷魚、白玉樓2家進榜

「鯷魚」的食材由主廚每日於市場，及前鎮漁港採買而來。（圖擷自台灣米其林指南）

2025/06/11 18:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕6月新入選台灣米其林指南的餐廳，今天（11日）傍晚公布榜單，共有5家入選，高雄包括鯷魚餐廳、白玉樓經典台菜等2家進榜，另3家則為台北的「同」、「鮨嘉仁」、「天婦羅杉村」。

位於高雄市前鎮區林森三路的鯷魚餐廳，主廚曾在丹麥哥本哈根Noma餐廳工作，回到故鄉高雄開店。Noma曾經五度獲得「世界50大最佳餐廳」冠軍，2021年摘下米其林三星最高榮譽，號稱全世界最難訂位的餐廳，但於2024年底歇業。

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米其林評審認為，「鯷魚」的食材由主廚每日於市場及前鎮漁港採買而來，菜色以魚肉料理為主軸，配合發酵、醃漬等技法，呈現獨特風味。僅提供套餐，當中固定保留招牌的螺肉藥膳湯，將當歸、川芎、瑤柱、花菇等食材與魚高湯一同熬煮，並重複澄清，味道溫潤鮮美，搭配野薑花的香氣，令人一試難忘。

高雄另一進榜名單，是位於夢時代6樓的白玉樓經典台菜，米其林評審指出，該餐廳傳承至第四代，主廚手藝來自父親，將60年代的酒家菜延續至今。菜餚著重醬香風味，適合多人分享，另有個人套餐在平日供應，讓獨自用餐的客人也可嚐到不同菜餚。

其中，白菜滷選用金鉤蝦米、扁魚與雞骨等以小火慢燉至少3小時，最後加入干貝絲增添鮮味，是不能錯過的招牌菜。

白玉樓經典台菜著重醬香風味。（圖擷自台灣米其林指南）

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