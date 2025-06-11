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    「等一個人公車」感動全台的偏鄉學校！芳苑國中招生創38年來新高

    芳苑國中舞龍隊是冠軍常客，奠定學校教學特色。（資料照）

    芳苑國中舞龍隊是冠軍常客，奠定學校教學特色。（資料照）

    2025/06/11 18:52

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    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑國中是縣內最西邊的學校之一，長年維持「3班」規模，是典型偏鄉小校，今年招生人數卻異軍突起，首度增為4班，共招收新生90人，其中，來自鄰近鄉鎮的跨區就讀學生就有50人，是學區本地學生的1.2倍，打破外界對偏鄉學校「沒人讀」的印象。

    本報日前報導，芳苑國中學生歐柏誠每天晚自習後只能搭末班車回家，他感念司機楊文對總會等他5分鐘，決定親手寫卡片表達感謝。這段溫馨互動的小故事感動各界，作家戴晨志也親訪芳苑國中參加畢業典禮，讚賞學校教學充滿人情味，也讓許多人開始關注這所默默耕耘的偏鄉學校。

    校長黃天助說，芳苑國中新生來自芳苑、後寮、育華、路上等4所小學，近幾年，這4校畢業生加起來約40人左右，再加上從王功或二林跨學區學生約70人，勉強可以開到3個班，但今年總招生人數暴增到90人，是38年來首度開設第4班。

    黃天助認為，學生增加原因，除了少子化下的龍年尾效應，另外，社區與家長對學校教育理念也開始認同。他說，曾經學校每個年級只剩下2班，連家長也不願意送小孩來就讀，直到18年前學校成立舞龍隊，進而拿下全國冠軍，開始讓學生有自信，學校也找到教學特色，漸漸獲得家長認可，學生也開始回流。

    「學習可以慢，但不能放棄」，黃天助說，這句話是芳苑國中堅持的理念，也是實踐教育的初衷，學校不追求5A++明星學生，但絕不放棄任何一位學習落後的「5C學生」，讓每位孩子透過基本知識與閱讀護照，建立學習穩定性，同時長期推動晚自習與假日自習班，加強弱勢學生扶助，這一切，都需要老師長期信念及行動的堅持才能完成。不過，黃天助也坦言，偏鄉仍面臨師資流動高、不穩定的挑戰，這是持續需要社會關注與支持的難題。

    作家戴晨志（左1）參加芳苑國中畢業典禮，讚賞學校教學充滿人情味，也讓許多民眾開始關注這所偏鄉學校。（芳苑國中提供）

    作家戴晨志（左1）參加芳苑國中畢業典禮，讚賞學校教學充滿人情味，也讓許多民眾開始關注這所偏鄉學校。（芳苑國中提供）

    芳苑國中是縣內西邊的學校，近年常有學生誇區就讀，打破外界對偏鄉學校「沒人讀」的印象。（芳苑國中提供）

    芳苑國中是縣內西邊的學校，近年常有學生誇區就讀，打破外界對偏鄉學校「沒人讀」的印象。（芳苑國中提供）

    芳苑國中靠著特色教學，獲得家長認可，學生也開始回流。（記者陳冠備攝）

    芳苑國中靠著特色教學，獲得家長認可，學生也開始回流。（記者陳冠備攝）

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