環山部落農產品線上行銷平台 開放水蜜桃預購

台中東友扶輪社「環山部落農產品線上行銷平台建構專案」啟動，平台正式上線，並開放預購環山水蜜桃。（扶輪社提供）

2025/06/11 19:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中東友扶輪社推動全球獎助金計畫「環山部落農產品線上行銷平台建構專案」，今天舉行啟動記者會，宣告平台正式上線，並同步提供梨山的環山部落水蜜桃預購。

這項計畫除東友扶輪社主導外，亦獲得台中東區扶輪社、台中東北扶輪社、台中惠中扶輪社、台中玉山扶輪社及台中東昇扶輪社共同贊助支持，共同實現善的循環。

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台中東友扶輪社社長林水順表示，這是一個意義重大的社區經濟發展計劃，我們利用現代化商業技術，改善農產品產銷模式，提高農民的收益，同時增加消費者價值，並兼顧商業環境的永續發展。

環山社區發展協會理事長宋韋恩則感謝扶輪社各單位的支持，強調這個平台對山上的農友幫助很大，不僅提升利潤，也讓更多人認識我們用心栽種的水果，希望大家多多支持這個結合友善農業與文化價值的平台；現場也同步宣布開放今年度環山水蜜桃預購，預購連結：www.faraway.tw，數量有限，售完為止。

台中東友扶輪社舉行「環山部落農產品線上行銷平台建構專案」啟動記者會，宣告平台正式上線，並開放預購環山水蜜桃。（扶輪社提供）

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