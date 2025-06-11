為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環山部落農產品線上行銷平台 開放水蜜桃預購

    台中東友扶輪社「環山部落農產品線上行銷平台建構專案」啟動，平台正式上線，並開放預購環山水蜜桃。（扶輪社提供）

    台中東友扶輪社「環山部落農產品線上行銷平台建構專案」啟動，平台正式上線，並開放預購環山水蜜桃。（扶輪社提供）

    2025/06/11 19:57

    〔記者歐素美／台中報導〕台中東友扶輪社推動全球獎助金計畫「環山部落農產品線上行銷平台建構專案」，今天舉行啟動記者會，宣告平台正式上線，並同步提供梨山的環山部落水蜜桃預購。

    這項計畫除東友扶輪社主導外，亦獲得台中東區扶輪社、台中東北扶輪社、台中惠中扶輪社、台中玉山扶輪社及台中東昇扶輪社共同贊助支持，共同實現善的循環。

    台中東友扶輪社社長林水順表示，這是一個意義重大的社區經濟發展計劃，我們利用現代化商業技術，改善農產品產銷模式，提高農民的收益，同時增加消費者價值，並兼顧商業環境的永續發展。

    環山社區發展協會理事長宋韋恩則感謝扶輪社各單位的支持，強調這個平台對山上的農友幫助很大，不僅提升利潤，也讓更多人認識我們用心栽種的水果，希望大家多多支持這個結合友善農業與文化價值的平台；現場也同步宣布開放今年度環山水蜜桃預購，預購連結：www.faraway.tw，數量有限，售完為止。

    台中東友扶輪社舉行「環山部落農產品線上行銷平台建構專案」啟動記者會，宣告平台正式上線，並開放預購環山水蜜桃。（扶輪社提供）

    台中東友扶輪社舉行「環山部落農產品線上行銷平台建構專案」啟動記者會，宣告平台正式上線，並開放預購環山水蜜桃。（扶輪社提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播