港人急返鄉棄養23隻犬貓 新北動保處開罰55萬、列黑名單

動保處派員前往維持秩序。（動保處提供）

2025/06/11 18:35

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處於5月19日晚間接獲通報，永和區仁愛公園出現多隻犬貓與籠具疑似遭棄置，與永和分局隨即前往現場稽查，發現是一名港籍賴姓女飼主因隔日要返回香港，無法繼續飼養，因此把所飼的23隻寵物（18貓、5犬）便其帶至公園辦理送養會，最後仍有8貓1犬無人認養由動保處帶回安置；飼主隔日未依約至動保處領回寵物，認定為棄養，且該批寵物未施打狂犬病疫苗及絕育，依法裁罰共計55萬元罰緩並列為黑名單，終身不得飼養犬貓。

動保處長楊淑方說明，該名飼主為港籍身分，原飼養18隻貓、5隻犬，但由於20日要返港無法帶走所飼養寵物，19日晚間23時到永和仁愛公園供民眾認養，現場7名愛心民眾當場認養10貓4犬，由於動保法並無禁止飼主自行轉讓寵物，動保處現場留存轉讓單，追蹤該批寵物後續狀況，眼見已凌晨，仍有8貓1犬無人問津，飼主仍不願提供安置處，為免於該批動物流放街頭，動保處當下帶回安置，並要求飼主須隔日領回。

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楊淑方表示，雖然賴女現場配合簽署轉讓文件，但翌日卻未依約至動保處領回餘下動物，並於當日上午出境，拒接聯繫。此行為認定其行為已構成棄養，且賴女所飼犬貓多數未施打狂犬病疫苗、也未絕育，違反多項動物保護及防疫法規，包含棄養行為、未絕育、未施打狂犬病疫苗等，依《動保法》合併裁罰總金額達55萬元，並依法逕行沒入該名飼主的剩餘動物，並依《動保法》第33-1條，將其列入「飼養黑名單」，永久禁止飼養寵物。未來一旦該飼主再次入境，移民署將通報行政執行署展開後續追繳程序。

動保處呼籲，無論台灣或外籍人士，若在台灣因故無法持續飼養寵物，應主動通報地方動保機關協助處理，不可任意棄養。「飼養寵物是一輩子的承諾，請以負責任態度善待牠們、陪伴終生。」動保處也再次提醒，棄養是違法行為，將依法嚴辦絕不寬貸。

人潮圍觀警察局也到場協助維持秩序。（動保處提供）

永和多隻狗貓辦理認養會。（動保處提供）

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