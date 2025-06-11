為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高美濕地公廁明年完工 百年船頭公廟獲保留

    台中市府指出，公廁基地範圍並未涵蓋船頭公廟坐落位置。（記者張軒哲攝）

    台中市府指出，公廁基地範圍並未涵蓋船頭公廟坐落位置。（記者張軒哲攝）

    2025/06/11 20:03

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市高美濕地美堤街有一處祭祀船頭公的百年小祠堂，因為配合高美濕地預計興建公有廁所，路邊的百年小祠「船頭公廟」面臨被拆掉危機，有部分地方民眾希望可保留或遷移。台中市府今日指出，決定尊重地方信仰，基地範圍並未涵蓋船頭公廟坐落位置，讓公廁順利興建，帶動地方觀光。

    高美濕地遊客齊聚的高美木棧道周邊沒有蓋公廁，遊客常要向美堤街店家消費借廁所，或是付清潔費上廁所。否則要走到較遠的西安朝天宮或是文興宮上廁所。地方爭取多年，台中市府經發局預計在美堤街路旁興建公廁，最快預計明年可完工啟用。

    美堤街居民洪小姐表示，船頭公廟具有一百多年歷史，相傳有日午時無人駕駛王船停靠在今高美濕地南方約一百多公尺處，當地居民在此建造簡廟祭祀船頭公（站在前方指引方向）、目頭公（站在後面掌舵），以茲感恩及留存紀念，神尊多年前移到文興宮讓信眾參拜，但香爐、木船仍保留在小祠堂，附近居民也持續參拜，希望公廁範圍不要涵蓋祠堂的位置。

    台中市府經發局說，高美濕地廁所正值設計階段，市府尊重地方信仰，基地範圍並未涵蓋船頭公廟坐落位置，故無遷移或拆除規劃。

    「船頭公廟」近期整修屋頂，木船暫時放置於隔壁土地公廟。（記者張軒哲攝）

    「船頭公廟」近期整修屋頂，木船暫時放置於隔壁土地公廟。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播