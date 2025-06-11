高美濕地公廁明年完工 百年船頭公廟獲保留

台中市府指出，公廁基地範圍並未涵蓋船頭公廟坐落位置。（記者張軒哲攝）

2025/06/11 20:03

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市高美濕地美堤街有一處祭祀船頭公的百年小祠堂，因為配合高美濕地預計興建公有廁所，路邊的百年小祠「船頭公廟」面臨被拆掉危機，有部分地方民眾希望可保留或遷移。台中市府今日指出，決定尊重地方信仰，基地範圍並未涵蓋船頭公廟坐落位置，讓公廁順利興建，帶動地方觀光。

高美濕地遊客齊聚的高美木棧道周邊沒有蓋公廁，遊客常要向美堤街店家消費借廁所，或是付清潔費上廁所。否則要走到較遠的西安朝天宮或是文興宮上廁所。地方爭取多年，台中市府經發局預計在美堤街路旁興建公廁，最快預計明年可完工啟用。

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美堤街居民洪小姐表示，船頭公廟具有一百多年歷史，相傳有日午時無人駕駛王船停靠在今高美濕地南方約一百多公尺處，當地居民在此建造簡廟祭祀船頭公（站在前方指引方向）、目頭公（站在後面掌舵），以茲感恩及留存紀念，神尊多年前移到文興宮讓信眾參拜，但香爐、木船仍保留在小祠堂，附近居民也持續參拜，希望公廁範圍不要涵蓋祠堂的位置。

台中市府經發局說，高美濕地廁所正值設計階段，市府尊重地方信仰，基地範圍並未涵蓋船頭公廟坐落位置，故無遷移或拆除規劃。

「船頭公廟」近期整修屋頂，木船暫時放置於隔壁土地公廟。（記者張軒哲攝）

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