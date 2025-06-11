為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    父母回復傳統姓名 原民會：子女沿用漢姓不喪失原住民身分

    對於父母回復原住民傳統名字，子女使用漢姓，原住民身分是否被取消？原民會今釋疑指出，子女即使仍沿用父母回復傳統名字前的漢姓，不會因此喪失原住民身分。（資料照）

    對於父母回復原住民傳統名字，子女使用漢姓，原住民身分是否被取消？原民會今釋疑指出，子女即使仍沿用父母回復傳統名字前的漢姓，不會因此喪失原住民身分。（資料照）

    2025/06/11 18:22

    〔記者楊綿傑／台北報導〕父母回復原住民傳統名字，子女使用漢姓，原住民身分是否被取消？原民會今釋疑指出，父母回復原住民傳統名字，子女即使仍沿用父母回復傳統名字前的漢姓，亦不會因此喪失原住民身分。

    原民會指出，過去因為民法第1059條子女只能從父姓或母姓，時有父母回復傳統名字，而子女因父母姓氏問題，被迫只能改傳統名字的情況。但原住民身分法113年1月3日修法，因此今年在會商內政部與法務部，明確釋示父母回復傳統名字，子女仍得依其意願沿用原有漢姓或改用傳統名字，其原住民身分不受影響，以落實111年憲判字第4號判決所肯認保障原住民身分認同權。

    原民會強調，為配合《姓名條例》於去年5月29日修正，鼓勵族人回復傳統名字，亦發布有「原民會推動原住民族登記傳統名字便民措施3年計畫」，針對回復傳統名字所涉相關證照能配合簡化換證或記載方式，並調查各機關系統修正作業情況並積極協調，以減少族人在回復傳統名字後，所遭受生活上之不便利。

    原民會最後表示，原住民族之傳統名字不僅蘊含個人身分象徵，且與其所屬族群之歷史、土地、信仰、自然環境或家族關係等緊密關聯，其取用方式及文化意涵皆具獨特性，也鼓勵除政府機關外，社會大眾能多認識原住民族傳統名字，讓原住民族文化深植在這塊土地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播