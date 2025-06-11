父母回復傳統姓名 原民會：子女沿用漢姓不喪失原住民身分

對於父母回復原住民傳統名字，子女使用漢姓，原住民身分是否被取消？原民會今釋疑指出，子女即使仍沿用父母回復傳統名字前的漢姓，不會因此喪失原住民身分。（資料照）

2025/06/11 18:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕父母回復原住民傳統名字，子女使用漢姓，原住民身分是否被取消？原民會今釋疑指出，父母回復原住民傳統名字，子女即使仍沿用父母回復傳統名字前的漢姓，亦不會因此喪失原住民身分。

原民會指出，過去因為民法第1059條子女只能從父姓或母姓，時有父母回復傳統名字，而子女因父母姓氏問題，被迫只能改傳統名字的情況。但原住民身分法113年1月3日修法，因此今年在會商內政部與法務部，明確釋示父母回復傳統名字，子女仍得依其意願沿用原有漢姓或改用傳統名字，其原住民身分不受影響，以落實111年憲判字第4號判決所肯認保障原住民身分認同權。

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原民會強調，為配合《姓名條例》於去年5月29日修正，鼓勵族人回復傳統名字，亦發布有「原民會推動原住民族登記傳統名字便民措施3年計畫」，針對回復傳統名字所涉相關證照能配合簡化換證或記載方式，並調查各機關系統修正作業情況並積極協調，以減少族人在回復傳統名字後，所遭受生活上之不便利。

原民會最後表示，原住民族之傳統名字不僅蘊含個人身分象徵，且與其所屬族群之歷史、土地、信仰、自然環境或家族關係等緊密關聯，其取用方式及文化意涵皆具獨特性，也鼓勵除政府機關外，社會大眾能多認識原住民族傳統名字，讓原住民族文化深植在這塊土地。

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