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    屏東鹽埔國中蘇誌恩 會考前出車禍仍考出5A10+

    屏東縣鹽埔國中應屆畢業生蘇誌恩（前）最近仍坐著輪椅在一樓念書，董塏睫（後方）會去找他一起研究高中課程。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣鹽埔國中應屆畢業生蘇誌恩（前）最近仍坐著輪椅在一樓念書，董塏睫（後方）會去找他一起研究高中課程。（記者羅欣貞攝）

    2025/06/11 20:00

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔國中應屆畢業生蘇誌恩，國中3年都沒有補習，教育會考前2個月出車禍住院，出院後無法上樓到教室上課，校方便在一樓為他安排空間透過視訊學習做最後衝刺，最後仍考出5A10+作文五級分佳績，經常和他討論課業的董塏睫也有5A8+作文五級分，2人均計畫留縣升學屏東高中，挑戰數理資優班。

    蘇誌恩是高雄市的國小畢業生，學區本來在五福國中，因父親在屏東縣鹽埔鄉從事花卉產業，媽媽則是鹽埔國中校友，於是便搬到鹽埔鄉就讀鹽埔國中；國中3年都沒有補習，靠老師教導的課本內容，加上課外知識的補充，成績一直相當穩定，遇到不懂之處，就問老師或和同學討論，培養出自學能力，平常會彈吉他紓壓。

    然而今年國中會考前兩個月，他過馬路時被機車撞到，在地上滾了好幾圈，腳和鎖骨都受傷，必須動手術，住院約一星期，在家休養一星期，才回到學校上課，因必須靠輪椅代步，無法走樓梯到二樓班級教室，學校就在一樓為他開闢了一個小空間，讓他透過視訊上課，他也沒有因身體不適打亂會考衝刺步調，每天認真寫題庫。

    個性十分樂觀的蘇誌恩說，鹽埔國中環境優良，自己也交到滿好的朋友，相較都會區激烈的競爭氣氛，鹽中在他眼中是「鳥語花香」，他其實非常喜歡；現在回想，會考前發生車禍，對他來說是「塞翁失馬，焉知非福」，因為不能亂跑，反而更能專心念書。

    他的隔壁班同學董塏睫也都沒有補習，平日兩人就輪流校排第一名，平常有不懂之後就互相討論功課，蘇誌恩沒有手機、董塏睫則是手機沒有裝SIM卡，兩人都覺得平日上課要認真聽講，並在課本空白之處寫筆記，有空也要看新聞報導，了解時事；校長陳寶郎說，他們懂得自學，也相當自律，已經請兩人將平日讀書、準備會考的方法記錄下來，給學弟學妹們參考、激勵。

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