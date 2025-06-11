高雄停電增加？ 台電：今年1-5月與去年相同、皆設備故障

台電高雄區處強調，近期停電均屬設備故障，與能源配比無關，更非缺電問題所致。（台電提供）

2025/06/11 18:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委柯志恩指高雄一個月內停電7次，市長陳其邁今天（11日）也希望台電的輸變電設備加快腳步；對此，台電高雄區處回應說，今年1至5月的停電件數與去年相比，幾乎相同，均屬設備故障，與能源配比無關，更非缺電問題所致。

台電高雄區處表示，高雄地區自104年至113年，每年平均停電件數減少4.4%，今年1至5月與的停電件數，去年同期相比，件數幾乎相同，並沒有停電事故增加的情況。並斥資10億元，投入饋線資訊監控設備全面建置，努力在停電事故發生後縮短復電時間，會繼續努力提升高雄地區供電韌性。

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為加速應對夏季用電高峰，台電高雄區處除持續加強鳥巢巡視與樹木修剪外，今年更安排每週至少兩次維護性改善工作，進行測溫異常改善、裸露處被覆化及不良設備汰換，並針對產業園區及商圈等重點區域，運用紅外線測溫及紫外線檢測儀器進行預防性檢測。此外，為防範地下電纜提早劣化，計畫於今年添購一台價值約380萬元的VLF TD電纜檢測儀器。

台電高雄區處說明，高雄區處饋線總數達728條，為提高停電事故後的轉供復電速度，已於6月4日完成全面饋線自動化，布建2511具饋線資訊末端監控設備，總投資金額5.6億元；並預計於115年至120年間，再新增1912具監控設備，投資4.3億元，進一步強化配電系統的韌性與事故應變能力。

台電盤點近期發生的停電事故，除5月9日屬超高壓發生的電壓驟降事故外，其餘均屬區域性停電事故，包括2起變壓器事故、4起地下電纜故障、1起接戶線燒損，以及6日旗津二次變電所比壓器故障停電事故，均屬設備故障，與能源配比無關，更非缺電問題所致。

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