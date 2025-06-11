晚上像變魔法？彰化市彰南路庇護島「太隱形」 害駕駛直衝上去

庇護島標誌在夜間幾乎看不見，用路人若不熟悉路況，或從側巷出來，容易誤判而撞上。（記者張聰秋攝）

2025/06/11 18:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市彰南路段最近陸續完成道路改善工程，但沿線新設的行人庇護島，卻讓不少駕駛大喊根本看不到，尤其晚上更危險。民眾發現，庇護島上的警示桿沒有反光裝置，從巷弄開出來時視線受限，一不小心就會直接撞上，甚至有車子整台衝上庇護島。

住在巷弄內的李姓民眾說，以前沒設庇護島，開車穿越馬路都沒問題，現在多了庇護島，白天還勉強看得見，晚上則完全沒辨識度。再加上周邊商家的燈光反射，標誌桿沒有反光設計，視線容易被干擾，開車的人根本不知道正前方有庇護島，常常直接撞上或騎上去。

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對此，彰化工務段段長廖志彬表示，庇護島目前設有黃黑相間的標誌和黃色路面標線，已有基本警示功能。不過他坦言，對側向行駛的車輛而言，提醒效果確實不夠明顯，將邀縣府和警方實地勘查，再評估是否加強標示。此外，也會檢討現行庇護島20公分的高度，是否需要提高到40公分，讓駕駛人更容易察覺，避免再發生碰撞。

庇護島設置於路中央，車輛從側巷駛出容易直接衝上去。（記者張聰秋攝）

晚間時段，庇護島標誌桿幾乎與背景融合，無反光設計加上店家燈光干擾，視線辨識度大幅降低。（記者張聰秋攝）

工務段暫時在中央標誌桿和庇護島，圍上警示錐筒提醒用路人。（記者張聰秋攝）

今年4月間休旅車撞上彰南路庇護島。（資料照）

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