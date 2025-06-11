館長稱台灣奶茶一杯賣800元 網點名「1名店」賣2000元 業者解釋了

館長跟中國導遊分享，台灣一杯奶茶要賣800元台幣。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/06/11 20:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕館長陳之漢昨（10日）前往中國自由行，且全程開直播，自稱為「兩岸和平大使」，他昨日與導遊聊天時，提到台灣一杯奶茶要賣800元台幣，引發網友討論。對此，有網友點名台北市大安區的「相思茶舍」，一壺奶茶要價2000元，業者也親自出面解釋一壺茶價格高昂的原因。

館長昨日抵達上海，並不斷誇獎上海的建設與都市化程度，他與中國女導遊閒聊時，聽到中國一杯飲料要價20多元人民幣（約83元新台幣）後，立刻驚訝說，「你知道我們台灣有賣奶茶，一杯多少你知道嗎？800元台幣，200元人民幣」，讓女導遊嚇得表示，「好貴，那麼貴？」引發熱議。

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由於館長沒有說是哪間店的奶茶要800元，對此，網友分享北市大安區的「相思茶舍」，因價格高昂被譽為「全台灣最貴的咖啡館」，不過店內獨特的氣氛與相當難品嘗到的好茶，讓它在Google地圖上有高達4.5顆星評價。

相思茶舍在臉書發文表示，這幾天網路都在討論相思李舍東方美人奶茶的價錢，這款奶茶自1997年開賣，從始至今都是小壺700元台幣，中壺1400元台幣，大壺2000元台幣。

相思茶舍曾解釋，由於奶茶基底是每斤10至20萬起跳的頂級東方美人，且製作過程動輒耗時30小時，所以開業30多年只做熟客與企業老闆。

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