感受登上白宮的天籟 耶魯女聲6/14花博市集開唱

曾登上白宮的美國耶魯大學女子阿卡貝拉合唱團「Whim 'n Rhythm」，將於6月14日傍晚的「爵士音樂漫遊」活動，表演〈月亮代表我的心〉。（記者甘孟霖攝）

2025/06/11 18:05

〔記者甘孟霖／台北報導〕近來成為台北市年輕人夜生活新去處的圓山花博MAJI集食行樂市集，邀請美國耶魯大學女子阿卡貝拉合唱團「Whim 'n Rhythm」，將於6月14日傍晚的「爵士音樂漫遊」活動，表演〈月亮代表我的心〉，以歌聲和笑聲讓世界在夜裡看見台北；此團隊表演經驗豐富，還曾受邀於白宮、海外美國大使館演出。

中山商圈發展協會辦理「爵士音樂漫遊」活動，6月14日傍晚邀請耶魯大學女子阿卡貝拉合唱團「Whim 'n Rhythm」，在圓山花博MAJI集食行樂廣場與台灣代表舉杯互敬，以「珍奶代酒」開啟一場前所未有的音樂盛會。

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協會表示，這些遠從美國而來的女大學生將於中山商圈「爵士音樂漫遊」活動中，與民眾共唱〈月亮代表我的心〉，以歌聲和笑聲讓世界在夜裡看見台北。「Whim 'n Rhythm」擁有遍及四大洲演出經歷，曾受邀於白宮、海外美國大使館演出，也曾在比爾與希拉蕊·柯林頓面前獻唱。此外，活動也邀來金曲獎得主尋人啟事，帶來他們歌唱實力，實現音樂無國界的理想。

協會指出，MAJI集食行樂廣場舉行，是台灣唯一邀請耶魯大學國際合唱團體演出的開放型市集，現場並結合爵士音樂、異國飲食與文化攤位，聯動歐華酒店與台北市商圈產業聯合會，共同打造如「台版蘭桂坊」的夜間觀光地標。

中山商圈協會預估，活動將吸引數千民眾參與，結合市集消費與夜間觀光，兩日預期可帶動數百萬規模經濟效益，不僅是音樂表演，更是城市行銷與國際交流的起點。

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