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    吃泡麵別忽略！日廚師列「3大NG行為」 最後1個最常見

    日本廚師分享「3個泡麵的NG行為」，提醒大家避免這些習慣，才能吃得更安心、美味又環保，示意圖。（資料照）

    日本廚師分享「3個泡麵的NG行為」，提醒大家避免這些習慣，才能吃得更安心、美味又環保，示意圖。（資料照）

    2025/06/11 23:38

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泡麵是許多人忙碌時或半夜肚子餓時的首選。日本廚師分享「3個泡麵的NG行為」，提醒大家避免這些習慣，才能吃得更安心、美味又環保。

    YAHOO！JAPAN》報導，廚師「ぱぷちゃん，（Papuchan）」表示，身為一名專業廚師，有3個「泡麵NG行為」會讓他看見後出聲制止，也許民眾會對其中一些NG行為感到疑惑，但他也說明了理由。

    1.放置在陽光直射的地方保存

    這名日本廚師指出，雖然泡麵屬於長期保存的食品，但若長時間置於高溫或陽光直射處，麵體與調味粉包的品質有可能劣化。尤其調味粉包通常含有油脂，若經常曝曬或受熱，容易加速氧化，不但食物品質會變差，還可能讓油脂變質，影響整體風味。因此建議將泡麵儲存在陰涼、通風良好且避免陽光直射的地方。

    2.與味道強烈的物品一起保存

    除了避免陽光直射外，他也提到，泡麵不宜與氣味強烈的物品一同存放。像是防臭劑、防蟲劑、洗衣精、清潔劑、化妝品、芳香劑或線香等，都是常見的氣味干擾來源。這些物品釋放出的氣味有可能滲透進泡麵的包裝，影響其原本的香氣與風味。

    3.把剩下的湯汁直接倒進水槽

    最後，ぱぷちゃん表示，許多人吃完泡麵後，若湯沒喝完，會習慣直接把湯倒入水槽，但其實這並非好的處理方式。泡麵的湯汁通常含有較多油脂與鹽分，直接倒入水槽容易使油脂附著在管壁，隨著時間累積可能凝固成塊，進而造成阻塞與惡臭。較為妥善的做法，是使用廚房紙巾或舊報紙將湯汁吸收後，再作為可燃垃圾丟棄，既能避免堵塞，也較為環保。

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