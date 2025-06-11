928教師節連假 梨山賓館、福壽山農場推優惠住宿

今年教師節有3天連假，台中市梨山賓館推出教師節住宿優惠。（記者歐素美攝）

2025/06/11 18:05

〔記者歐素美／台中報導〕台灣國定假日在今年正式增加「4+1」天，教師節3天連假，許多飯店業者喜迎商機，紛有意推出教師節優惠，其中，台中市梨山賓館推出教師續住3天2夜，週六也享平日價，且全數房型皆適用，每間房間最少可以省下1600元，數量有限；東勢林場也將推出教師節優惠，相關方案還在研議中；福壽山農場則推出下半年公教人員住宿優惠。

每年7月至12月是梨山地區高山旅遊的旺季，10月起更進入賞楓、採果、山谷燈光節等節慶，山區住宿一房難求。為迎接今年的928教師節3天連假，梨山賓館推出限時住房優惠。副總經理林閔政指出，目前週六住房率已達7至8成，週日亦突破5成，業者已全面調整為假日價格。但為致敬辛勞教師，凡於教師節連假已完成訂房的老師，憑證件入住，仍以「平日價」計收。

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梨山賓館並祭出加碼回饋，凡教師於教師節連假入住，不僅當天房價不漲，還能於原本假日價格的週六，以「平日價」續住一晚，並享全房型升等二人房優惠，數量有限，採電話訂房、先搶先贏。

此外，梨山賓館同步推出兩大暑期住房優惠，推出「不流汗的夏天」及「我們這一家」住房專案，除提供住房優惠，民眾入住期間只要與梨山賓館外招牌溫度合影或家庭與梨山賓館合照，並在活動指定貼文留言區上傳，就加贈武陵農場門票。

除了梨山賓館，福壽山農場則從即日起至今年底推出推出公教人員住宿優惠，公教人員入場僅收行政保險費用，住宿一泊二食優惠價3500；東勢林場也規劃推出教師節住宿優惠，目前相關方案還在研議中。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，今年928連假來得突然，加上9月原本就是溫泉區的淡季，房價都比平常低，谷關地區飯店業者並未再推出優惠房價，但也沒有漲房價。

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