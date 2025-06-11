又有熱低壓！氣象署估晚間生成 北上直接影響台灣

中央氣象署預估，菲律賓東方海面晚間將再有另一處熱帶性低氣壓生成，但後續不太可能增強為颱風，將維持熱帶性低氣壓強度北上直接影響台灣。（圖取自氣象署）

2025/06/11 17:51

〔記者林志怡／台北報導〕今年首個颱風「蝴蝶」於今日上午生成，中央氣象署預估，菲律賓東方海面晚間將再有另一處熱帶性低氣壓生成，但後續不太可能增強為颱風，將維持熱帶性低氣壓強度北上直接影響台灣，並在週四至週六期間為南台灣帶來較明顯的降雨，尤其週五南部地區降雨明顯且持續，可能出現局部豪雨。

輕度颱風蝴蝶今日下午位於南海海面，持續往西北西靠近海南島，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，蝴蝶颱風最大強度預計維持在輕度颱風水準，預計在明日晚間接觸海南島陸地，並持續北上，在週六清晨進入華南地區，後續消散時間還有待觀察，但就目前預報路徑來看，對台灣不會有直接影響。

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黃恩鴻進一步指出，目前菲律賓東方海面有一處低氣壓，預計在晚間增強為熱帶性低氣壓，並開始影響花東、恆春半島地區，帶來較明顯的雨勢。

明起台灣周邊風向將轉為東南風，且受到熱帶性低氣壓影響，東半部地區有陣雨或雷雨，又以花東雨勢最明顯且持續，有短延時強降雨及局部大雨發生機率，中部以北地區雲量增多且午後有局部短暫陣雨，各地山區也需注意局部大雨。

黃恩鴻說，週五台灣周邊風向將轉為南風，且因持續受到熱帶性低氣壓影響，台灣周邊水氣較多、環境不穩定，東半部、南部有短暫陣雨或雷雨，南部降雨明顯且持續，並可能出現局部豪雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。

週六台灣周邊轉為西南風，各地降雨逐漸趨緩，北部、東半部多雲，午後有局部短暫雷陣雨，但迎風面的中南部地區仍有短暫陣雨，並可能有大雨發生機率。

氣溫方面，黃恩鴻指出，明起受到雲多、降雨影響，各地白天高溫稍微下降，週五各地高溫下降至30至33度，夜間清晨氣溫約26至28度，週六、週日大致持平，下週北部高溫就會重回35度左右，中南部地區因持續雲多有雨，白天氣溫約31至33度。

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

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