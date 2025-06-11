為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    又有熱低壓！氣象署估晚間生成 北上直接影響台灣

    中央氣象署預估，菲律賓東方海面晚間將再有另一處熱帶性低氣壓生成，但後續不太可能增強為颱風，將維持熱帶性低氣壓強度北上直接影響台灣。（圖取自氣象署）

    中央氣象署預估，菲律賓東方海面晚間將再有另一處熱帶性低氣壓生成，但後續不太可能增強為颱風，將維持熱帶性低氣壓強度北上直接影響台灣。（圖取自氣象署）

    2025/06/11 17:51

    〔記者林志怡／台北報導〕今年首個颱風「蝴蝶」於今日上午生成，中央氣象署預估，菲律賓東方海面晚間將再有另一處熱帶性低氣壓生成，但後續不太可能增強為颱風，將維持熱帶性低氣壓強度北上直接影響台灣，並在週四至週六期間為南台灣帶來較明顯的降雨，尤其週五南部地區降雨明顯且持續，可能出現局部豪雨。

    輕度颱風蝴蝶今日下午位於南海海面，持續往西北西靠近海南島，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，蝴蝶颱風最大強度預計維持在輕度颱風水準，預計在明日晚間接觸海南島陸地，並持續北上，在週六清晨進入華南地區，後續消散時間還有待觀察，但就目前預報路徑來看，對台灣不會有直接影響。

    黃恩鴻進一步指出，目前菲律賓東方海面有一處低氣壓，預計在晚間增強為熱帶性低氣壓，並開始影響花東、恆春半島地區，帶來較明顯的雨勢。

    明起台灣周邊風向將轉為東南風，且受到熱帶性低氣壓影響，東半部地區有陣雨或雷雨，又以花東雨勢最明顯且持續，有短延時強降雨及局部大雨發生機率，中部以北地區雲量增多且午後有局部短暫陣雨，各地山區也需注意局部大雨。

    黃恩鴻說，週五台灣周邊風向將轉為南風，且因持續受到熱帶性低氣壓影響，台灣周邊水氣較多、環境不穩定，東半部、南部有短暫陣雨或雷雨，南部降雨明顯且持續，並可能出現局部豪雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。

    週六台灣周邊轉為西南風，各地降雨逐漸趨緩，北部、東半部多雲，午後有局部短暫雷陣雨，但迎風面的中南部地區仍有短暫陣雨，並可能有大雨發生機率。

    氣溫方面，黃恩鴻指出，明起受到雲多、降雨影響，各地白天高溫稍微下降，週五各地高溫下降至30至33度，夜間清晨氣溫約26至28度，週六、週日大致持平，下週北部高溫就會重回35度左右，中南部地區因持續雲多有雨，白天氣溫約31至33度。

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播