為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹縣龍眼蜜大豐收 蜂農黎豐魁、賴國賢及陳紹雲獲蜂蜜評鑑特等獎

    今年龍眼蜜大豐收，新竹縣農會今天舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑，參賽報名共計35點。（新竹縣政府提供）

    今年龍眼蜜大豐收，新竹縣農會今天舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑，參賽報名共計35點。（新竹縣政府提供）

    2025/06/11 19:17

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕蜂蜜產量受氣候因素影響甚鉅，去年龍眼樹開花情形不佳，新竹縣未辦理蜂蜜評鑑，今年龍眼蜜迎來大豐收，新竹縣農會今天舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑，參賽報名共計35點，經初評、複評檢驗，由蜂農黎豐魁、賴國賢及陳紹雲榮獲特等獎。

    新竹縣農會說，縣農會目前輔導4個養蜂產銷班，班員共66人，經營規模合計5716箱蜂箱，以生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，採蜜期約為每年3月到5月，估算蜂蜜年產量約285.8噸、年產值約4468萬元。

    龍眼蜂蜜品質評鑑分為初評、複評，初評以儀器檢驗為主，包括一般品質（蜂蜜國家標準CNS1305）、11種抗生素殘留檢驗、383種農藥殘留檢驗，報名35點中，僅20點通過第一階段初評。

    複評今天上午9點30分在縣農會推廣活動中心3樓進行評審感官品評，評審委員來自農業部苗栗區農業改良場蠶蜂科、台灣養蜂協會、蜂蜜品評專家。評審項目包括色澤、香氣及風味等3項，評選出具有琥珀色、香氣濃郁及獨特龍眼蜜風味的蜂蜜。

    新竹縣農會公告評鑑結果，由黎豐魁、賴國賢及陳紹雲榮獲特等獎殊榮。17名頭等獎則分別為羅金嬌、張登平、劉得煌、羅仕賢、黃俊豪、王朝棟、陳國榮、陳春成、李宗憲、陳宏壬、邱瑞龍、陳政憲、陳文裕、陳定緯、劉銘賢、鍾肇憲及蘇樺婷。

    農會說，農業部農糧署、新竹縣政府積極輔導養蜂產業發展，並推廣「蜂產類」台灣良好農業規範（TGAP），將蜂蜜產品納入產銷履歷驗證制度，目前新竹縣養蜂產銷班已有7位班員成功取得產銷履歷標章，今年有多名班員正申請中。

    農業部農糧署、新竹縣政府積極輔導養蜂產業發展，並推廣「蜂產類」台灣良好農業規範（TGAP），將蜂蜜產品納入產銷履歷驗證制度。（新竹縣政府提供）

    農業部農糧署、新竹縣政府積極輔導養蜂產業發展，並推廣「蜂產類」台灣良好農業規範（TGAP），將蜂蜜產品納入產銷履歷驗證制度。（新竹縣政府提供）

    新竹縣農會表示，國產龍眼蜂蜜品質評鑑，經初評、複評檢驗，由蜂農黎豐魁、賴國賢及陳紹雲榮獲特等獎。 （新竹縣政府提供）

    新竹縣農會表示，國產龍眼蜂蜜品質評鑑，經初評、複評檢驗，由蜂農黎豐魁、賴國賢及陳紹雲榮獲特等獎。 （新竹縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播