新竹縣龍眼蜜大豐收 蜂農黎豐魁、賴國賢及陳紹雲獲蜂蜜評鑑特等獎

今年龍眼蜜大豐收，新竹縣農會今天舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑，參賽報名共計35點。（新竹縣政府提供）

2025/06/11 19:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕蜂蜜產量受氣候因素影響甚鉅，去年龍眼樹開花情形不佳，新竹縣未辦理蜂蜜評鑑，今年龍眼蜜迎來大豐收，新竹縣農會今天舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑，參賽報名共計35點，經初評、複評檢驗，由蜂農黎豐魁、賴國賢及陳紹雲榮獲特等獎。

新竹縣農會說，縣農會目前輔導4個養蜂產銷班，班員共66人，經營規模合計5716箱蜂箱，以生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，採蜜期約為每年3月到5月，估算蜂蜜年產量約285.8噸、年產值約4468萬元。

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龍眼蜂蜜品質評鑑分為初評、複評，初評以儀器檢驗為主，包括一般品質（蜂蜜國家標準CNS1305）、11種抗生素殘留檢驗、383種農藥殘留檢驗，報名35點中，僅20點通過第一階段初評。

複評今天上午9點30分在縣農會推廣活動中心3樓進行評審感官品評，評審委員來自農業部苗栗區農業改良場蠶蜂科、台灣養蜂協會、蜂蜜品評專家。評審項目包括色澤、香氣及風味等3項，評選出具有琥珀色、香氣濃郁及獨特龍眼蜜風味的蜂蜜。

新竹縣農會公告評鑑結果，由黎豐魁、賴國賢及陳紹雲榮獲特等獎殊榮。17名頭等獎則分別為羅金嬌、張登平、劉得煌、羅仕賢、黃俊豪、王朝棟、陳國榮、陳春成、李宗憲、陳宏壬、邱瑞龍、陳政憲、陳文裕、陳定緯、劉銘賢、鍾肇憲及蘇樺婷。

農會說，農業部農糧署、新竹縣政府積極輔導養蜂產業發展，並推廣「蜂產類」台灣良好農業規範（TGAP），將蜂蜜產品納入產銷履歷驗證制度，目前新竹縣養蜂產銷班已有7位班員成功取得產銷履歷標章，今年有多名班員正申請中。

農業部農糧署、新竹縣政府積極輔導養蜂產業發展，並推廣「蜂產類」台灣良好農業規範（TGAP），將蜂蜜產品納入產銷履歷驗證制度。（新竹縣政府提供）

新竹縣農會表示，國產龍眼蜂蜜品質評鑑，經初評、複評檢驗，由蜂農黎豐魁、賴國賢及陳紹雲榮獲特等獎。 （新竹縣政府提供）

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