上次來台南是日治時期！ 北港朝天宮「黑面三媽」11月南巡

雲林北港朝天宮睽違14年將再啟「南都巡歷」，預定今年11月南下府城遶境。（資料照）

2025/06/11 17:42

〔記者王捷／台南報導〕雲林北港朝天宮睽違14年將再啟「南都巡歷」，預定今年11月南下府城遶境。上次舉辦是在2011年，北港媽出巡，由時任市長賴清德主持，廟方指出，今年將請「黑面三媽」出巡，是1915年「糖郊媽事件」後、睽違百年再次南巡。

北港朝天宮創建於清康熙33年（1694年），其媽祖信仰可追溯至更早，俗稱「北港媽」，在台灣媽祖信仰體系中具高度正統地位。1915年前，台南祀典大天后宮都會請「北港三媽」南下遶境府城，這段遶境路線稱為「古香路」，台南一度有「北港媽落府」盛況。

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日治時期時，日本政府推動宗教整併政策，1906年開始實施「寺廟宗派」登記，日本禪宗正式影響台灣信仰，日本政府試圖將地方宮廟佛寺化、廢止傳統民間儀式如擲筊與遶境。1915年，北港原計畫三媽南巡台南會香，卻因台南轎班爭議與官署干預，最終未派正式神轎，改由地方信眾所奉「糖郊媽」代駕，引發信眾不滿，被稱為「糖郊媽事件」。

經過日本政府協調，禪宗退出寺廟，台南大天后宮另塑「鎮南媽」接替遶境職責，北港媽與府城的傳統會香因而中斷，直到2011年才重啟南都巡歷，如今時隔14年再啟香路，而且是由百年前府城繞境的「三媽」親駕。

今年5月，廟方擲筊獲媽祖允准出巡，預定11月15日自北港起駕，經嘉義縣，走台南山線進入市區，駐駕普濟殿與大天后宮，11月24日回鑾，改走海線返抵北港。此次活動歷時10天，較2011年延長4天，預估將吸引至少20萬信眾參與。

北港朝天宮供奉六尊媽祖，俗稱「六媽」。其中「二媽」各轎班會中組織最為龐大，與「三媽」會同時成立。因二媽會法器為鐘，三媽會法器為鼓，因此有句俗諺「鐘到，鼓到，媽祖到」。「三媽」距今上次參與南巡經過百年，此次由三媽親駕重返府城，別具歷史意義。

「三媽」是雲林北港朝天宮所奉六尊媽祖之一，因面色黝黑被稱為「黑面三媽」。（北港朝天宮提供）

賴清德於2011年接任台南市長時，親自主持北港媽南巡大天后宮的祭祀活動，象徵府城與北港宮廟再續香火傳承。（翻攝台南市政府網站）

北港朝天宮董事長蔡咏鍀9日下午率廟方人員拜會台南市長黃偉哲，促成這次南巡。（翻攝臉書）

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