高雄同志大遊行首度移師鳳山 主題「豪彩投」呼應選舉為性平發聲

高雄同志大遊行11月29日首度在鳳山登場，今年主題「豪彩投」呼應明年地方選舉，號召民眾選擇未來「豪彩投」，為性別平權發聲。（記者陳文嬋攝）

2025/06/11 17:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄同志大遊行11月29日首度移師鳳山，攜手民政局串聯岡山等6區，推出「彩虹公民去哪裡」等系列行動，6月14日旗津區打頭陣，今年主題「豪彩投」呼應明年地方選舉，作為亞洲第一個實現婚姻平權國家，台灣同志運動邁向深層性別平權實踐，號召民眾「豪彩投」選擇未來，為性別平權發聲。

高雄同志大遊行邁入16年首次進入原縣區舉行，總召Cony說，今年主題「豪彩投」融合自豪、彩虹與投票3層意涵，希望民眾在生活與政治中，展現性別自覺，以選票守護多元價值，更讓性別議題成為政治參與，彙整行動擬定性別政策白皮書，於大遊行前發表，成為民間對性別政策建議。

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高同遊將與民政局合作推出「彩虹公民去哪裡」、「政好投你」、「高雄豪好玩」等系列行動，深入旗津、鳥松、岡山、美濃、大寮與梓官6區，6月14日旗津區打頭陣，結合在地性別友善組織，透過講座、走讀與展演串聯地方故事，讓性別議題在社區土地中發芽。

高同遊力推打造性別友善觀光城市，以「高雄豪好玩」娛樂行動，規劃觀光巴士、彩虹講座、閱覽室與派對，將性別友善價值落實在城市觀光與日常生活；並與多元性別團體合作「政好投你」系列行動，包括親子共學教育促進會高雄共學團、彩虹平權大平台等團體，在各地舉辦論壇與工作坊，涵蓋政策監督、身體政治、教育與國防民防議題。

高同遊公關組長Patty說，這不只是一次性遊行口號，更是一場集體社會行動起點，無論是參與社區、搭乘彩虹巴士或街頭派對、加入知識講座，每一步都是社會運動與性別教育的展現；同志諮詢熱線南部主任陳威竣說，性別平權應走出都市、深入社區，今年大遊行是向地方扎根的實踐。

同志家庭權益促進會主任朱家瑢說，同志家庭生活與政治息息相關，包括就醫和就學友善環境等，大遊行除了是一起慶祝活動外，也是持續與社會對話的行動。

小民參政歐巴桑聯盟代表于仙玲說，同志制度還有很多可進步空間，包括性別友善廁所仍不足等，性別平權不能只是口號，必須進入政策治理。

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