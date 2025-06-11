重陽禮金改匯款！南投4大鄉鎮竹山9成居冠 草屯墊底不到1成

南投縣4大鄉鎮市重陽敬老禮金發放，竹山鎮改成匯款破9成居冠，可避免老人家長時間排隊等候。（記者劉濱銓攝）

2025/06/11 17:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣每年重陽節各鄉鎮都會發放敬老禮金，最近各公所也在辦理禮金造冊事宜，其中竹山鎮公所近年積極推動禮金匯款，至今匯款比率破9成，在縣內4大鄉鎮市居冠，惟人口最多的草屯鎮匯款率不到1成「墊底」，其他像埔里鎮、南投市也分別有25％、12％，形成極大落差。

竹山鎮公所表示，前年發放重陽禮金因遇到颱風多次攪局，導致禮金發放一延再延，加上發放現金禮金時，老人家都得到場排隊等候，忍受風吹日曬，為方便老人家領禮金，並確保里長發放禮金的安全，才積極推動禮金匯款轉帳。

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竹山鎮符合敬老禮金人口為1.2萬人，去年初改成匯款僅2000多人，但後來透過抽獎活動，以及里長、里幹事積極推廣協助老人家改成匯款轉帳，還有公所也加強宣導並受理禮金匯款申請，截至目前竹山改成禮金匯款已達1.1萬人，達成率破9成。

草屯鎮公所表示，鎮上敬老禮金人口為1.9萬人，但改成匯款僅1000多人，比率不到1成，主要係因老人家認為重陽節是過節的日子，傳統上拿到紅包現金才有節慶氛圍，考量長輩習慣，才沒有積極推廣，不過只要民眾有需要，公所都能受理改成禮金匯款。

埔里鎮公所則說，鎮上敬老禮金人口為1.6萬人，改成匯款約4000多人，匯款比率已達25％，近年已積極在各個活動場合或社區集會加強宣傳，讓老人家不用辛苦等候排隊領禮金，也能保障里長發現金禮金的安全。

南投市公所指出，全市敬老禮金人口為1.7萬人，改成匯款約2200多人，匯款比率約12％，雖然不算太高，但未來仍會推廣，一切以民眾方便為主，公所不會設限，若老人家仍希望收到現金禮金，就會繼續配合長輩的習慣與意願。

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