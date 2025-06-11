全台首座「維基小鎮」 台南學甲600面彩色QR Code瓷牌上線

學甲彩色二維條碼瓷牌設計，注入學甲慈濟宮葉王交阯陶的文化意象，並為商家、地景、景點設計Logo。（記者楊金城攝）

2025/06/11 17:13

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲區公所、學甲商圈協會推動《學甲維基小鎮》地方創生計畫，打造台灣首座維基小鎮，今天（11日）發表600面學甲彩碼瓷牌上線，宣布全台第一座彩色QR Code小鎮建置完成。

學甲區長張明寶指出，學甲商圈協會執行學甲維基小鎮觀光導覽指標建置計畫，製作完成450面彩碼瓷牌，對應150家店家、150個文化景點與150條學甲維基條目，公所另為機關、學校和地景製作150面彩色二維條碼磁牌，同步在公所、急水溪自行車道、學甲慈濟宮、老塘湖等25個地點建置學甲維基小鎮觀光解說牌、地圖，重要路口 也有指標牌。

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張明寶說，600面的彩色二維條碼瓷牌設計是一大亮點，注入學甲慈濟宮葉王交阯陶的文化意象，並為商家、地景、景點設計Logo，彩碼瓷牌張貼在店家和景點，民眾、遊客可掃描彩色二維條碼瓷牌連結「維基百科條目」與「Google商家地標」兩大系統，了解學甲的百店百點百故事。

學甲商圈理事長陳俊安說，這個計畫也完成維基條目建置、Google商家地標優化資訊、雲端地景圖庫，協會為學甲維基百科條目撰寫逾200條，涵蓋中英日文，提升學甲在民眾以Google搜尋資訊、地標地圖的曝光度。

《學甲維基小鎮》地方創生計畫以1600多萬元，學甲公所在3年前開始推動建立學甲觀光品牌和產業發展等四項子計畫，以學甲維基小鎮觀光導覽指標建置計畫為核心。

張明寶說，彩色二維條碼磁牌，實現實地旅遊的數位導覽互動，遊客來到學甲，只需一掃彩碼瓷牌上的QR Code，就能連結網路即時了解學甲的文化地景、商家與在地故事。透過結合QR Code、維基百科、Google商家地圖與地方文化，學甲嘗試走出一條數位創生之路，更提高學甲能見度和發展觀光。

學甲彩碼瓷牌張貼在店家和景點前。（記者楊金城攝）

學甲公所發表600面學甲彩碼瓷牌上線，區長張明寶（中）、學甲商圈理事長陳俊安（右二）宣布全台第一座彩色QR Code小鎮建置完成。（記者楊金城攝）

學甲維基小鎮觀光解說牌、地圖。（記者楊金城攝）

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