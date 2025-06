人文、科技、雙語融入暑假作業 桃市教局邀6校秀成果

桃園市今年國中小暑假作業,將人文、科技、雙語融入暑假作業,讓學生暑假多元、有趣。(記者謝武雄攝)

2025/06/11 17:07

〔記者謝武雄/桃園報導〕暑假將至,除了傳統暑假作業外,教育局也鼓勵學校根據在地人文歷史,搭配閱讀教育、智慧科技、國際雙語教育等課程,發展多元且有趣的暑假作業,教育局今邀請6所學校舉行成果發表會,其中龜山區長庚國小「袋袋相傳」,鼓勵學生向家人宣導「樂社」計畫,說明提袋箱與回收(袋子)站點,將環保概念化作行動,減少使用購物塑膠袋,並拓展環保意識到家庭,成為社區實踐的一份子。

發表會於今中午在教育局會議室舉行,局長劉仲成表示,各校精心為學生打造各項有趣且豐富的暑假作業,讓學生從「書本走向土地、從學習走向生活」,培養及提升學生跨領域學習競爭力,希望這個暑假都過得充實而有意義,隨後劉仲成也參觀各校成果,對於學生創意更讚不絕口。

請繼續往下閱讀...

龍潭凌雲國中,由於位處台3線,緊鄰龍潭大池,背倚乳姑山、大北坑,暑假課程以「在地文史、茶庄生態、智慧科技、世界國際」四大主軸設計,作業內容包含「繪聲繪影雙語通」,引導學生於假期中自行發想撰稿、手繪插圖、錄音剪輯後製並集結成冊,開學後將出版成雙語繪本有聲書;「隱藏字母搜查線」則是引導學生發揮想像力,從日常生活場域中觀察各種點、線、面的構成,尋找隱藏其中的英文字母;「印象凌潭拼圖趣」則是鼓勵學生參訪龍潭名勝景點,記錄客庄風土建物。

八德國中暑假作業設計緊扣「Basic(文學藝術家)、Art(生活創藝家)、Discuss(思辨實踐家)、Explore(環境行動家)」課程核心願景,利用暑假探索家鄉,透過雙語課程課培養導覽能力,學生可透過拍照與文字說明參與家事協助(如洗碗、掃地、曬衣),展現生活自理能力。

觀音國中則是深耕在地教育,以鄰近白沙岬燈塔、甘泉寺與草漯沙丘等地方特色景點,發展在地課程與戶外教學,透過「文史走讀」與「品格行旅」課程,結合在地歷史、社區參與與實地踏查,讓學生從書本走向土地,從學習走向生活。

中壢區青埔國小以「向世界招手Reaching Out to the World:跨越語言與文化的學習旅程」為主題,結合學生生活經驗與跨文化學習,各學年皆有一本指定閱讀繪本,學校再設計相關的任務,低年級著重圖像表達與語言感受、中年級強化探索與思考能力、高年級挑戰更具整合力的任務。

龍潭區的雙龍國小,除繪本外,學生也可以選擇製作「旅遊小書」,來記錄旅途中的點點滴滴、加上調查風景名勝的風土民情、歷史故事,更加深了旅遊的深度,也讓平時的探究精神實踐在作業中能實現。

桃園市今年國中小暑假作業,將人文、科技、雙語融入暑假作業,讓學生暑假多元、有趣。(記者謝武雄攝)

桃園市今年國中小暑假作業,將人文、科技、雙語融入暑假作業,讓學生暑假多元、有趣。(記者謝武雄攝)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法