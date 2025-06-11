人文、科技、雙語融入暑假作業 桃市教局邀6校秀成果

桃園市今年國中小暑假作業，將人文、科技、雙語融入暑假作業，讓學生暑假多元、有趣。（記者謝武雄攝）

2025/06/11 17:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕暑假將至，除了傳統暑假作業外，教育局也鼓勵學校根據在地人文歷史，搭配閱讀教育、智慧科技、國際雙語教育等課程，發展多元且有趣的暑假作業，教育局今邀請6所學校舉行成果發表會，其中龜山區長庚國小「袋袋相傳」，鼓勵學生向家人宣導「樂社」計畫，說明提袋箱與回收（袋子）站點，將環保概念化作行動，減少使用購物塑膠袋，並拓展環保意識到家庭，成為社區實踐的一份子。

發表會於今中午在教育局會議室舉行，局長劉仲成表示，各校精心為學生打造各項有趣且豐富的暑假作業，讓學生從「書本走向土地、從學習走向生活」，培養及提升學生跨領域學習競爭力，希望這個暑假都過得充實而有意義，隨後劉仲成也參觀各校成果，對於學生創意更讚不絕口。

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龍潭凌雲國中，由於位處台3線，緊鄰龍潭大池，背倚乳姑山、大北坑，暑假課程以「在地文史、茶庄生態、智慧科技、世界國際」四大主軸設計，作業內容包含「繪聲繪影雙語通」，引導學生於假期中自行發想撰稿、手繪插圖、錄音剪輯後製並集結成冊，開學後將出版成雙語繪本有聲書；「隱藏字母搜查線」則是引導學生發揮想像力，從日常生活場域中觀察各種點、線、面的構成，尋找隱藏其中的英文字母；「印象凌潭拼圖趣」則是鼓勵學生參訪龍潭名勝景點，記錄客庄風土建物。

八德國中暑假作業設計緊扣「Basic（文學藝術家）、Art（生活創藝家）、Discuss（思辨實踐家）、Explore（環境行動家）」課程核心願景，利用暑假探索家鄉，透過雙語課程課培養導覽能力，學生可透過拍照與文字說明參與家事協助（如洗碗、掃地、曬衣），展現生活自理能力。

觀音國中則是深耕在地教育，以鄰近白沙岬燈塔、甘泉寺與草漯沙丘等地方特色景點，發展在地課程與戶外教學，透過「文史走讀」與「品格行旅」課程，結合在地歷史、社區參與與實地踏查，讓學生從書本走向土地，從學習走向生活。

中壢區青埔國小以「向世界招手Reaching Out to the World：跨越語言與文化的學習旅程」為主題，結合學生生活經驗與跨文化學習，各學年皆有一本指定閱讀繪本，學校再設計相關的任務，低年級著重圖像表達與語言感受、中年級強化探索與思考能力、高年級挑戰更具整合力的任務。

龍潭區的雙龍國小，除繪本外，學生也可以選擇製作「旅遊小書」，來記錄旅途中的點點滴滴、加上調查風景名勝的風土民情、歷史故事，更加深了旅遊的深度，也讓平時的探究精神實踐在作業中能實現。

桃園市今年國中小暑假作業，將人文、科技、雙語融入暑假作業，讓學生暑假多元、有趣。（記者謝武雄攝）

桃園市今年國中小暑假作業，將人文、科技、雙語融入暑假作業，讓學生暑假多元、有趣。（記者謝武雄攝）

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