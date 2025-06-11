北市信義區「妹酒之王」姊妹店爆欠薪 勞動局證實接獲檢舉

信義區「妹酒之王」姊妹店爆欠薪，北市勞動局證實接獲檢舉，近日將前往勞檢。（記者劉詠韻翻攝）

2025/06/11 16:59

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市信義區知名酒吧「妹酒之王」姊妹品牌「JU」，近日爆出惡意欠薪、少發薪水，甚至要求員工簽署合約放棄兩成薪資作為公司營運資金，若拒絕則等同資源離職，引發爭議。JU回應，公司每個月確實處於虧損狀態，店面將在8月31日結束；北市勞動局今（11）日表示，近期將前往酒吧進行勞檢。

有網友透過社群平台Threads控訴，公司「JU」無預警少發3個月的兩成薪水，理由是要拿員工薪水作為營運發展資金；4月的薪水甚至不發放予變相資譴的員工，甚至向員工嗆聲，「你們可以告我，反正我名下沒有財產，你們一毛也拿不到。」

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掀起輿論風波後，JU官方帳號隨即在評論區留言，強調公司也不希望扣員工績效獎金，但事實上就是公司每月不停虧損，以至於老闆甚至欠下地下錢莊大筆債款卻仍無法支付薪資，並提醒店面營業至8月31日，這段期間一杯酒水僅190元，可謂降價大拍賣，希望成功籌錢給離職員工。不過大批網友顯然不買賬，紛紛質疑賠錢是老闆的個人事，與上班的員工無關。

台北市勞動局證實，確實接獲民眾檢舉，近期將前往酒吧進行勞動檢查，提醒勞工若遇公司倒閉或被欠薪情形，可對勞動條件檢查組提出檢舉，如不熟悉如何聲請強制執行，可洽勞動局義務律師諮詢或律扶助基金會法扶律師協助。

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