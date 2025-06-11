國旅景點一成不變 學者：新觀光署長應思考提升旅遊品質

前松山文創園區總監陳玉秀6月底前接任交通部觀光署長。（圖由交通部提供）

2025/06/11 16:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕前松山文創園區總監陳玉秀將接任交通部觀光署長，6月底前履新。學者認為，台灣景點及國旅一成不便，如何提升旅遊品質，是新署長未來思考方向；此外，如何吸引高端消費者來台，並提高消費額，也是重要課題。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，全國觀光正在變革，旅遊目的地都要找新策略吸引消費者，觀光發展不僅是國際旅客或市場競爭，更重要的是國旅市場及民眾旅遊生活。

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劉喜臨認為，每個縣市政府都有能力做行銷宣傳是好事，但往往發現會集中匯集於特定國外旅展，導致錦上添花、欠缺廣泛推廣，台灣觀光若一年四季在國際都有能見度，效果會更好，這需要中央適度協調，祭出上位行銷策略，觀光發展要打群體戰。

劉喜臨指出，台灣觀光有4大績效指標（KPI），來台旅遊人次、來台平均消費、滿意度及重遊率。

劉喜臨表示，日本、韓國、香港是重要市場，新南向政策近年有看到成果，但如何找到高端消費者並提高來台消費額，是重要課題；滿意度方面，台灣景點及國旅重複率高，一成不變問題並無改善，如何提升旅遊品質、讓旅客感受高CP值，是新署長未來思考方向，房價問題反而是「見仁見智」。

另外，劉喜臨分析，政務官最重要的是「調和」，應有跨域協調與溝通能力，願意傾聽業者心聲、協調溝通；本身有無業界經驗或相關經歷，並不是非常重要。觀光產業跟著趨勢前進變化，期許新任署長運用企業管理、創新觀念，把台灣帶向新境界，「相信有心就做得到」。

交通部指出，陳玉秀是國立台北科技大學經營管理碩士，長年深耕文化、觀光與文創領域，橫跨公私部門、資訊與文創產業，實務歷練豐富。歷任台北市文化基金會松山文創園區總監、月眉國際開發公司（麗寶樂園）特助與發言人，協助整合麗寶樂園、Outlet mall及福容飯店，成為「麗寶度假區」；曾任台北市電腦公會經理，主辦「台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI」活動，吸引多家世界級半導體大廠共襄盛舉。

交通部認為，陳玉秀任職松山文創園區期間，帶領團隊推動場域轉型，自2023年起轉虧為盈，並促使園區連續入選國內外旅遊熱點，2024年旅客量近千萬人次，成為文化資產再利用的典範，亦積極拓展國際行銷，推動台灣文創品牌赴日、赴泰等地展出，提升台灣文化觀光的國際能見度，引客能力有目共睹。

交通部期許，觀光署在陳玉秀領軍下，將持續強化台灣觀光產業韌性，結合地方特色與國際趨勢，深化觀光政策推動，打造高品質、永續且具備國際吸引力的觀光環境，讓臺灣成為全球旅客心中的首選目的地。

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