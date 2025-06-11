舊衣回收箱慘變垃圾車 彰縣福興鄉長考慮撤除

彰化縣福興鄉沿海路的舊衣回收箱，因為交通便利，常見被亂丟垃圾或是回收箱不收的棉被枕頭。（記者劉曉欣攝）

2025/06/11 17:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕舊衣回收箱慘變垃圾車！彰化縣福興鄉長蔣煙燈表示，因為鄰近鄉鎮都沒有舊衣回收箱，導致許多民眾跨鄉鎮來丟，還有搬家公司開著小貨車來丟，從髒衣物、舊棉被枕頭、舊床墊到垃圾通通都有，因為沒有監視器也無法可罰，將考慮停止設立回收箱！

蔣煙燈強調，該鄉的舊衣回收箱委外處理，總計有33個，分別放置在全鄉13個地點，方便民眾就近回收舊衣。但今年以來多次發現回收箱「全爆了」，回收箱明明塞不下，照樣「撐開」投入口放一袋袋舊衣，回收箱上面也放不要的玩偶，回收箱旁還有拉桿的書包、竹席到廚餘都有，原以為是民眾公德心太差，後來才發現是搬家公司來偷丟。

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蔣煙燈指出，有清潔隊員在收運垃圾時眼尖發現，在福興鄉沿海路的舊衣回收箱，同一天的上午與下午，都看到可疑小貨車停放在旁邊，也曾經在深夜出現在同一處。由於該處的回收箱，經常出現回收箱拒收的大量髒衣物、舊棉被枕頭與布偶，因此，清潔隊特別盯著這處回收箱，果然抓到來自芳苑的搬家公司來亂丟。

蔣煙燈強調，因為福興鄉沿海路的舊衣回收箱的附近並沒有監視器，清潔隊員發現搬家公司的小貨車時，並沒有亂丟垃圾在地面，也無法從回收箱裡頭研判是否有丟不收的東西，所以根本無法開罰，只能勸導而已。

因此，目前只能對福興鄉民宣導，住家附近沒有回收箱，包括棉被枕頭衣物與布偶都可以交給清潔隊的資源回收車，如果將衣物棄置地面都會依廢清法開罰，最高可罰6000元，非福興鄉親請將回收物交給繳納清潔費的鄉鎮。

環保局長江培根表示，隨意棄置廢衣物可開罰1200元到6000元，如果是搬家公司承攬清除一般廢棄物，依規定必須要有清除許可證，才能進行清運。

彰化縣福興鄉舊衣回收箱，成為民眾亂丟垃圾的髒亂點。（資料照）

彰化縣福興鄉舊衣回收箱成為亂丟天堂，公所只好再次勸導。（圖由福興鄉公所提供）

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