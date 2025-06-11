前松菸總監陳玉秀將接任觀光署長 業界：傾聽業者心聲為首要

前松山文創園區總監陳玉秀6月底前將接任交通部觀光署長。（交通部提供）

2025/06/11 16:45

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部今（11日）宣布，前松山文創園區總監陳玉秀將接任交通部觀光署長，6月底前履新。業界認為，兩岸觀光、關稅問題、國際客及國旅景氣差、旅宿缺工等，都是當前要解決的課題，希望新任署長上任之後，先與業界談話溝通，傾聽業者心聲。

對於新任署長，旅行業商業同業公會全國聯合會吳盈良表示，旅行業希望兩岸政策能進一步交流，應從民間交流著手，降低兩岸彼此歧見。此外，美國關稅問題已影響業界下半年生意，縱使台幣升值讓出國成本降低，但民眾考量關稅未來影響尚不明確，多採保守心態、暫時不出國。

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台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，當然希望新任首長是熟悉業界、明白基層苦痛的人，他對陳玉秀不熟悉，但無論有無專業，最重要的是跟業界溝通，上任第一件事應找業者，其中旅行業串聯所有食宿購行，是業界龍頭老大，應先找旅遊業溝通。現在國旅觀光不好，國際來台客表現也差，政策方向應要修改，期許新署長多與業界互動，傾聽產業聲音從善如流，為民喉舌。

蕭博仁認為，觀光署名義上從局升格成署，但終究是三級單位，無法獨立執行政策，頻受上級單位牽制，過去業界就提過希望升級到部級單位，才能有效推動。周永暉跟業界互動不錯，但處處受限制，想推動兩岸觀光，陸委會等單位說不行就不行，台灣要怎麼走出去？

觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，現在旅宿業急需解決缺工問題，國際來台客量也未如預期，希望借助陳玉秀的旅宿業經驗、松菸行銷手法，解決人力問題並刺激國際客來台。但她也憂心，陳玉秀離開旅宿業一段時間，近年業界結構改變劇烈，不確定她能否真正解決人力問題。

現任署長周永暉即將卸任，對其任內表現，吳盈良表示，周永暉任內盡心盡力與業者溝通，業者對此高度肯定，他也打出90分以上的高分；但他也直言，很多政策凌駕於觀光政策，周永暉必須配合高層指令。

卓倩慧評價，周永暉對於國際引客、B2B交流及旅展，都親力親為到國外行銷，相當辛苦；但受限於政治及政策問題，周無法直接力推觀光政策，此外他著重鐵道觀光，但台灣觀光僅靠鐵道是不可能的，應全面檢視台灣景區硬體設備，以軟實力行銷引客。

前松山文創園區總監陳玉秀將接任交通部觀光署長。（資料照）

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