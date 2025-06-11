苗栗農改場攜手苗栗縣府 打造「貓貍丹參」品牌

丹參目前在苗栗栽種面積約3公頃。（記者楊媛婷攝）

2025/06/11 16:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹參是活血化瘀、養心安神的中藥材之一，過去都是農民零星種植為主，農業部苗栗農業改良場和苗栗縣府合作，在當地推動契作，苑裡鎮農會輔導產銷班以「貓貍丹參」為品牌，並且將丹參製作為各種食補產品，希望讓更多人知道丹參的好。

過去丹參主要栽種區域在花東，栽種面積約20公頃，苗栗近年也推廣種植，並採契作生產模式，苗栗農改場場長呂秀英表示，丹參是每年9月種植，隔年5月就可收成，丹參為唇形科，不同屬於五加科的人參，丹參適合溫補。

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為讓丹參適應當地風土環境，呂秀英表示，不只篩選丹參種子品質，也讓農民提供種子讓育苗場育苗，節省一半以上的育苗費，並導入機械採收，節省3成人力，目前苗栗丹參種植面積約3公頃，全數都有產銷履歷，並且採收後會再單株篩選種子，讓栽培的丹參所含有的丹參酮都高於0.15%，符合台灣中藥典規定。

呂秀英表示，目前已開發許多丹參產品，除有鮮根可供溫補燉煮，也開發藥膳冷凍料理包、複方茶包等商品，她指出，丹參的營養元素丹參酮為脂溶性，因此燉煮湯頭後浮的紅油就是丹參酮，民眾可安心食用。

苗栗農業處處長陳樹義表示，為讓當地種植的丹參有品牌特色，因此取苗栗諧音名為貓貍丹參，未來希望還可推出丹參酒等各種產品，近年每年11月也會舉行丹參節活動，丹參開花時為紫花，丹參田開花就會彷彿鋪上一層紫地毯，希望更多民眾到苗栗賞丹參品丹參。

苗栗當地的丹參都有產銷履歷驗證。（記者楊媛婷攝）

苗栗農改場與苗栗縣府共同打造貓貍丹參。（記者楊媛婷攝）

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