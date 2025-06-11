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    台積電楠梓園區新增連接台1線匝道工程 議員盼用地取得費21億中央協助

    台積電楠梓園區新增連接台1線匝道工程位置圖。（新工處提供）

    台積電楠梓園區新增連接台1線匝道工程位置圖。（新工處提供）

    2025/06/11 16:56

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為提升台積電楠梓園區對外交通路網，行政院已核定3項道路工程，其中的新增連接省道台1線匝道工程，光是用地取得費就要逾21億元，都由高市府負擔，市議員邱俊憲盼中央能協助。

    行政院已核定交通部「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」，包括新增楠梓匝道工程、新增園區聯絡道工程、新增連接省道台1線匝道工程等3項道路工程，將可串聯楠梓園區、省道台1線連接國道1號，總經費155.91億元，預定117年底完工。屆時將有效串接楠梓園區至台1線與國道1號，疏解車流壓力，同時改善楠梓交流道及高鐵左營站西側區域的交通動線。

    楠梓園區聯絡道計畫由南科管理局、交通部高速公路局及高市府三方共同合作分工執行，高市新工處今天（11日）舉辦新增連接台1線匝道工程現地說明會，市議員邱俊憲、 黃文志、李雅芬均到場提出意見。

    新增連接台1線匝道工程，依規劃由內政部國土管理署負擔8.4億經費、高市府負擔2.2億，但用地取得費21.3億須由市府支付。

    邱俊憲指出，此案土地取得費用超過20億，其中大多屬於台糖等國營事業用地，希望中央政府能協助降低成本，減輕地方負擔。

    邱俊憲也期盼未來「高屏二塊路廊」與「八德二路新增交流道」，能整合進現有匝道工程規劃，提升整體交通動線效率；至於工程預計引道穿越市府水利局竹子門滯洪池範圍，地方建議可與水利單位協調，減少重複施工、降低對環境與交通的衝擊。

    高市新工處今天舉辦新增連接台1線匝道工程現地說明會。（邱俊憲提供）

    高市新工處今天舉辦新增連接台1線匝道工程現地說明會。（邱俊憲提供）

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