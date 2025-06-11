避暑景點淪髒亂點！ 南投「最美地標」水雲橋蒙羞

南投水里鄉市區景觀橋梁「水雲橋」，潔白帆船造型天幕，被稱作水里溪「最美地標」。（記者劉濱銓攝）

2025/06/11 16:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉市區景觀橋梁「水雲橋」，潔白帆船造型天幕，被稱作水里溪「最美地標」，入夏吸引許多民眾避暑賞景，惟有居民反映最近到橋上乘涼時，竟發現堆積許多垃圾淪為髒亂點，造成市區門面蒙羞；水里鄉公所回應，已要求清潔隊加強清理，並呼籲民眾勿亂丟垃圾，維護市區難得的休憩景點。

水里鄉水里溪流經整個市區，水源主要來自日月潭發電放流水，水質清澈，成為當地知名景點，水岸兩側還有自行車道，並有「水雲橋」橫跨其間，可眺望濁水溪，一旁還有親水公園，是水里市區景觀門面與最佳避暑景點。

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惟有居民反映，近期到水雲橋上休憩賞景時，竟發現橋上堆積許多瓶罐、餐盒等垃圾，且髒亂點不只一處，橋面兩側都有，相當「殺風景」，由於水雲橋是遊客造訪水里都會前往的景點，現在卻被垃圾攻佔，相關單位應勤加巡查勸導，並加強清潔，以維護市容景觀。

水里鄉公所表示，入夏以來天氣炎熱，吸引許多人到橋上乘涼避暑，但卻有民眾在橋上休憩吃完便當或零食飲料後，就貪方便亂丟垃圾，造成環境髒亂，過去水雲橋也曾設置垃圾桶，但卻發生家戶垃圾聚集的亂象，最後才會撤除，雖然水雲橋都有派人清潔，但因維管範圍還包括溪畔兩側自行車道，以及周邊的公共空間，清潔不及導致垃圾問題，現已要求清潔隊加強清理，並呼籲民眾應發揮公德心，將自身垃圾帶走，才能永續市區景點。

南投水里鄉水里溪「最美地標」水雲橋，近期夏天吸引許多民眾乘涼賞景，但卻出現垃圾亂丟問題，使得景點變成髒亂點引發民怨。（圖由民眾提供）

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