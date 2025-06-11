捷運三鶯線何時通車？ 侯友宜：明年第1季初履勘後儘速辦理

新北市議會今（11）日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/11 16:54

〔記者黃子暘／新北報導〕第一條由新北市府捷運工程局自辦的中運量捷運「三峽鶯歌線」預計在今年底完工，力拚明年通車，市議員卓冠廷詢問具體何時通車？並指出三鶯線未設置全罩式隔音罩，但台中捷運綠線起先也是說因經費等考量無法設置，後續補設，希望市府應該一次做到位。市長侯友宜、捷運局長李政安說，明年第一季交通部初履勘做完，就可儘速通車，隔音罩部分「早晚要做」，再請捷運局評估。

卓冠廷說，三鶯線為新北首條自辦中運量捷運，歷經路線評估、機廠選址、環境評估、相關土地計畫，主體工程2016年開工，工程開辦不易，詢問三鶯線具體何時可以通車？

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侯友宜、李政安回應，完工後需辦理初履勘，依照過去經驗評估需3個月的時間，待交通部核定後即可儘速辦理通車。卓冠廷追問明年第一季是否有機會？侯、李指出，若第一季做好初履勘，當然儘速辦理通車。

卓冠廷也反映，三鶯線沿線居民至今承受捷運建設的必要之痛，除了交通影響，也有噪音問題，三鶯線沒有做隔音罩的一側，北大社區民眾反應噪音嚴重，民眾埋怨市府是在考驗住戶修為？還是覺得晚上不會影響學生所以沒關係？

卓指出，台中綠線在6線道文心路設置全罩式隔音牆，但三鶯線行經的鶯桃路僅4線道，市府面對民代爭取卻不設全罩式隔音罩，相關設置預估經費僅需1億多元，台中綠線先前也因經費等考量不建置，後續才補建，「未來做一定比現在更貴」，希望市府一次將建設做到位。

侯友宜、李政安表示，議員建議有理，經費允許情況下一定做到好，責成捷運局3個月評估，也檢查三鶯線沿線是否有其他地區需要全罩式隔音罩。

此外，卓冠廷也提醒，三鶯線周遭應要做好人行道建置，必須滿足當地民眾通行權利、停車需求，鶯桃路4段應做到電桿下地，讓三鶯線建設的10多年交通黑暗期最後一哩路一次走完。

李政安、工務局長馮兆麟表示，人行道高低差部分會盡量做到順平、騎樓整瓶，捷運工程推動上，也會沿線改善人行道，車站周遭一定會做人行道，鶯桃路4段原就打算做人行道、電桿下地，不過會勘時民眾、里長有些意見，養護工程處、交通局研討先做標線型人行道因應，待凝聚共識後研究是否可建起實體人行道，也盼議員多多幫忙。

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