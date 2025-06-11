誰是幸運兒?台南首批社宅「宜居成功」抽籤 晚上10點公布名單

台南市永康「宜居成功」社宅，鄰近平實營區生活圈，生活機能完善。（圖由南市都發局提供）

2025/06/11 16:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市首批社會住宅「宜居成功」，今天下午辦理線上直播電腦抽籤作業，正式抽出103戶正取戶及備取名單，租金介於5050至2萬2770元，預計民眾最快可於9月起陸續辦理入住。

南市都發局表示，「宜居成功」社宅位於永康區永仁高中西側，鄰近復興國小、南紡購物中心、平實公園、大灣交流道，座落於生活機能完善的平實營區生活圈，社宅建築規劃導入綠能與通用設計理念，營造低碳、節能、友善的居住環境。

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都發局表示，其房型為1至3房，依房型與承租人條件有所差異，無論為單人或家庭，皆能依需求選擇合適房型，租金介於5050至2萬2770元（含管理費），以合理價格滿足不同家庭結構與需求。每戶均配備廚具、分離式冷氣、熱水器、衣櫥、床架、鞋櫃、窗簾、升降式曬衣架等，採無障礙通用設計，可提升住戶居住品質與便利性。

都發局說，「宜居成功」社宅自今年3月17日至4月16日開放申請，累計收到2727件申請案，經審查合格共計2520件，抽出103戶正取戶，中簽率約4%。下一批社宅「宜居小東」將於近期完工，預計年底辦理招租。

都發局的抽籤結果將於今天晚上10點後，公布於市府都發局官網及台南住宅網（https://rent.tainan.gov.tw/），民眾可上網查詢抽籤結果。合格申請人不論正取或備取，自6月23日起將陸續收到市府寄發的書面通知，正取者的通知將包含後續看屋與線上選屋時間。未完成者將視同放棄承租資格，市府將依備取名單順序進行遞補。

台南市永康「宜居成功」社宅3房型。（圖由南市都發局提供）

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