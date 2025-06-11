桃園市府園區「黑冠麻鷺育雛」 鳥會曝「這裡」也有：當心屎彈空襲

桃園市政府行政園區發現黑冠麻鷺育雛，共育有3隻雛鳥。（記者謝武雄攝）

2025/06/11 16:47

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市府行政園區最近發現罕見鳥類育雛，桃園市野鳥協會確認是黑冠麻鷺，理事長劉義仁說，隨著都市開發，黑冠麻鷺棲息地逐漸減少，因此往都會區發展，但先決條件是沒有農藥，除了市府園區，大湳森林公園也發現4個鳥巢，黑冠麻鷺雖然不像台灣藍鵲於育雛期會攻擊人，但鷺科鳥類會直接排糞，民眾行經鳥巢要當心被鳥糞襲擊。

黑冠麻鷺暱稱大笨鳥，是中型的鷺科鳥類，主要分布於東南亞、南亞及東亞南部，台灣的族群在近年成為常見的留鳥，另有部分族群會在中國華南、斯里蘭卡與海洋東南亞之間遷徙。

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黑冠麻鷺由一夫一妻共同築巢，輪流孵卵、育雛，一窩產3到5枚卵，孵化期28到32天，幼鳥孵化至離巢需32天。桃園市政府行政園區發現的黑冠麻鷺鳥巢在桃園區公所、綜合會議廳間道路大樹上築巢，共育有3隻幼雛。

劉義仁提醒，鷺科鳥類會直接排糞，因此，大湳森林公園的部分鳥巢有將排糞地點圍起來，避免到公園散步民眾遭到鳥糞襲擊。

黑冠麻鷺育雛會直接排糞，民眾行經鳥巢要當心「鳥糞空襲」。（記者謝武雄攝）

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