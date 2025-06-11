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    史哲接高鐵董座 陳世凱：有交通經驗盼外界別誤解

    交通部長陳世凱今天（11日）下午正式公布高鐵和台鐵公司人事案。（記者叢昌瑾攝）

    交通部長陳世凱今天（11日）下午正式公布高鐵和台鐵公司人事案。（記者叢昌瑾攝）

    2025/06/11 16:10

    〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院政委史哲將接任高鐵公司董事長，被各界批評沒有相關工程和交通經驗。交通部長陳世凱今天（11日）下午正式公布高鐵和台鐵公司人事案。他表示，史哲有20多年政務官經驗，在高雄市副市長任內督導交通局並督導都市規劃和輕軌，不要有「沒相關經驗」這種想法。

    陳世凱表示，下一階段的高鐵需要提升的是整體旅客的搭乘體驗、運輸文化，「史哲政委過去在高雄市的城市行銷是先行者也是開創者，現在最夯的『演唱會經濟』也是史哲在任內推動的，其行銷能力有目共睹，以史哲20多年政務官經驗，可以幫助高鐵更進一步」。

    陳世凱指出，史哲的第二項重要任務是未來高鐵要向宜蘭和屏東延伸，過去史哲擔任高市副市長相當長一段時間，這次高鐵南延案有一段就是在高雄並延伸到屏東，這部分史哲政委可以串接，這是很重要的工作。

    陳世凱也公布高鐵公司總經理將由陳惠裕擔任。陳惠裕是中山大學管理學院高階經營碩士，從台灣高鐵公司成立初期就加入，從基層做起，歷經維修部、技術管理課、工程技術部、場站設施部、維修處等多個重要單位歷練，至今已在高鐵服務逾25年。

    陳惠裕從去年10月1日開始擔任營運資深副總經理，這次升任總經理，他也是高鐵公司首位自內部體系拔擢的總經理，展現企業對內部人才培育與專業傳承的高度重視。

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