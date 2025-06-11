改制後首位非公務員首長 陳玉秀將接任觀光署長

交通部長陳世凱今（11）日下午召開記者會，宣布包括新任高鐵董事長及觀光署長在內的新任人事。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/11 15:35

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部長陳世凱今（11日）下午宣布人事案，其中觀光署長周永暉將卸任，由陳玉秀接任，6月底之前履新。

陳世凱表示，陳玉秀是觀光局改制觀光署以來首位從業界來擔任觀光首長的女性，也是首位不具公務人員身分的觀光首長。

請繼續往下閱讀...

陳世凱指出，陳玉秀有豐富的相關經歷，曾於台北市電腦商業同業公會擔任經理，多年參與台北國際電腦展覽會（COMPUTEX）籌備，熟悉國際活動溝通、引客，也曾在麗寶樂園、福容飯店任職。

陳玉秀2019年起擔任松山文創園區（簡稱松菸）總監。陳世凱表示，松菸在她任內轉虧為盈，一年吸引近千萬人次旅客造訪，顯見她在旅遊業界有很多業界能量和知識；觀光需要了解市場、貼近市場，才能做得更好，她的經歷和能力很適合這樣的發展。

陳玉秀1969年出生，現齡55歲，畢業於台北科技大學經營管理學系碩士，曾於台北市電腦商業同業公會任職超過12年，隨後歷任財團法人台北市文化基金會總監、月眉國際開發股份有限公司總經理特助、台灣商業聯合總會處長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法