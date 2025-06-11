他揭「杜拜鄙視鏈」分享親身工作經驗！ 曝台灣人在當地階級

網友分享自己在阿聯酋杜拜的工作與生活觀察。圖為杜拜。（法新社）

2025/06/11 16:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣網友近日在論壇Dcard上發表貼文，分享自己在阿聯酋杜拜的工作與生活觀察，指出當地社會存在明顯的階級與種族差異，被他形容為「全球化的階級展演現場」。文章貼出後引起討論，原PO以親身經驗梳理了在杜拜社會中被視為不同「等級」的各國族群，引發不少台灣人對於海外發展現實的省思。

原PO在文中表示，原本以為杜拜是國際化、多元文化融合的城市，但實際居住後才發現，「這裡其實是：全球化的階級展演現場」。從膚色、國籍、口音，到職業類別、護照種類，無不影響一個人在當地能否住得起高級住宅區Marina、吃得起牛排、進得了高樓。

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原PO文中依據自己在職場與生活中的觀察，將杜拜的「人種階級」劃分為8大類：

A級：阿聯酋本地人

被形容為「開局金手指」，享有房屋補助、婚禮資助、政府專屬職缺及高薪短工時等福利。「他們不參加比賽，但永遠站在頒獎台上」，原PO如此形容其特權地位。儘管當地政府近年推動政策，強制企業僱用一定比例本地人，但實務上本地人因效率低與薪資高，企業多選擇繳納罰款以避免聘用。

B級：歐美白人族群

原PO評為擁有語言與國際品牌背景優勢的西方白人，常被視為管理職首選。相同工作若由白人擔任是「顧問」，由印度人擔任則變成「助理」，薪資落差甚大。該網友指出，許多履歷「光鮮亮麗」，但實務技能卻難以匹配。

C級：海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）人士

雖非本地籍，但財力雄厚、社交圈廣，生活質感顯著高於平均水準。不同GCC國家亦存在自身的鄙視鏈，例如沙特、科威特、巴林高於伊朗、黎巴嫩，再高於戰亂國家。

D級：印度高知識分子與專業人士

為科技、金融與醫療產業的重要支柱，但與此同時，他們的親戚可能在建築工地領著1000迪拉姆（約新台幣8150元）薪水過著艱困生活，形成階級斷層。印度與巴基斯坦人勞力輸出，被認為是杜拜崛起的「地基」，卻往往不被主流社會重視。

E級：東亞人，包括台灣人

被形容為「乖巧、穩定、存在感低」，雖有時被誤認為中國人，但逐漸被認識與重視。原PO分享，越來越多當地人知道台灣，也會主動聊起晶片與政治局勢。該群體在杜拜的階級定位浮動、介於D與E之間。

F級：東南亞服務業人員（菲律賓、印尼等）

主力集中於美容、美甲、餐飲服務業，語言能力尚佳、服務意識較強，但也常因為生活觀念差異被貼上「樂天、懶散」標籤。

G級：南亞藍領勞工

從事基礎建設工作，在高溫下建造摩天大樓與地鐵，但薪資低、生活條件艱困。有工人坦言：「我們蓋了這麼多房，卻沒有一個是我們住得起的。」

H級：非洲移工

處於被「系統性忽視」的狀態，儘管語言能力優秀，履歷投遞仍常遭冷落。一些人表示，將名字改為「Tom」或「Simon」等西式名字後，求職成功率立刻提升，凸顯種族歧視潛藏於制度之中。

綜合以上，原PO表示，台灣人在杜拜多處於D與E階層的邊界，是「可以被看見，也可能被忽略」的存在，常被誤認為中國人，但也逐漸因產業與文化實力而獲得關注。他也提到，在當地，「人脈比履歷重要、簽證比能力關鍵，護照甚至比工作經驗更有價值」。

文章最後指出，杜拜確實存在眾多機會，但「這不是努力就會成功的地方」，建議有志前往當地工作或發展的台灣人，不只要有實力，也要有清楚的策略與對現實的理解。「夢想沒有錯，但你要看清夢場的規則，才能真正立足。」

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