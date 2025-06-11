彰化大度橋機車道挨批藏取締標誌 議員楊子賢轟警搶績效

彰化中山路三段的交通執法標誌設在左邊，用路人抱怨沒看到。（楊子賢提供）

2025/06/11 16:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕大度橋機車引道被批埋雷設陷阱？！不少騎士抱怨，彰化往台中方向的機車引道每次下雨就淹，騎車像涉水，還得小心被站崗執勤的員警突襲開罰。原來往彰化市中山路三段的交通執法標誌竟設在左邊，騎士直行看不到，不少人等收到罰單才知道有在取締。

縣議員楊子賢今天在議會質詢砲轟，這樣的取締像在設陷阱，質疑是為了拚績效而不是真為安全。他說，根據規定，測速標誌應設在右側，但中山路三段的標誌和臨時告示卻都設在左邊，這不只違規，還容易讓機車族因突然看到警車嚇到緊張而發生意外。他要求警方說清楚為何設左邊，並應提前設立明顯告示，讓民眾有準備，而不是收到罰單才後知後覺。

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除了標誌問題，楊子賢也提到，大度橋地下機車道每逢大雨就淹水變成「水道」，機車族只能硬著頭皮騎過去，不少人因車泡水維修求償無門，抱怨連連。

對此，警察局長陳明君回應表示，取締標誌確實依法設在右側，但若因地形受限，也能設左側，目前會再了解實際狀況，如有空間會調整。他強調，執法是為了提升交通安全，跟績效無關，該路段為易肇事熱區，取締有其必要性，才能導正用路人的觀念。

依規定標誌要設在右側，但彰化市中山路三段卻設在左側，造成騎士沒看到標誌而超速被罰。（楊子賢提供）

縣議員楊子賢今在議會質詢對中山路三段的機車道要往大度橋路段，淹水與標誌問題一併解決。（圖擷取議會直播）

彰化縣警察局長陳明君向縣議員楊子賢回應，執勤是因該路段為易肇事熱區，為導正用路人的交通觀念，無關績效，是為安全。（圖擷取議會直播）

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