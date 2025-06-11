東山山區申設土資場今被抗議 南市府：1月已退回申請案

聚全營造申請在東山山區設置土資場，東山區里長今號召鄉親表達拒絕土資場進入烏山頭水源區。（李宗翰服務處提供）

2025/06/11 16:33

〔記者王涵平／台南報導〕聚全營造申請在東山山區設置土資場，東山區里長今號召鄉親表達抗議、拒絕土資場進入烏山頭水源區。南市工務局表示，聚全公司2024年10月申請於東山區土石方資源堆置場，因申請資料不全及未取得環境影響評估許可，工務局已於今年1月退回申請案。

南市議員李宗翰與地方今齊聚嶺南社區活動中心表達反對立場，東山區嶺南里長陳慶銘等人表示，烏山頭水庫不只是東山區飲用水重要水源地，更關係整個台南地區的用水穩定與公共衛生，甚至是農業灌溉都需要引用烏山頭水庫的水源。一旦土資場設置成功，民生以及農業用水不再乾淨，影響整個台南市民的生命安全。

請繼續往下閱讀...

工務局表示，聚全公司2024年10月申請於東山區土石方資源堆置場，位於山坡地且開發範圍面積約10公頃左右，因申請資料不符台南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例規定，且開發場域及規模，依據環評法規-開發行為應實施環境影響評估細則及範圍認定標準第28條規定，應實施環境影響評估，然並未取得環境影響評估許可，已於今年初退回申請案。對於土資場的申請設置，一切依法行政，審查過程都會嚴格把關，不容破壞環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法