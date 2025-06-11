嘉義太保禮儀廳新建工程動土 預計明年完工

嘉義縣太保市禮儀廳新建工程動土典禮。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/11 16:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣太保市前市長黃榮利於市長任內推動禮儀廳新建工程，但卸任前1億6615萬元預算遭代表會凍結，鄭淑分接任市長解凍不成還被刪除，經內政部裁示代表會違反預算法「一事不二審」規定，敗部復活，一波三折後，今天舉行禮儀廳新建工程動土典禮，預計明年7月完工。

鄭淑分指出，太保市鄰近鄉鎮市都有完善的禮儀設施，太保市民面臨殯儀需求時必需跨區找場地舉辦告別式，相當不便，前市長黃榮利於2019年11月與台糖簽約承租土地，但台糖以禮儀廳屬「鄰避設施」為由歸還土地租金。公所2020年9月改向台糖協議價購以3300萬元取得10396平方公尺用地，並辦理地上樹木移植，及禮儀廳新建工程「初步規劃」與「細部設計」作業。

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鄭淑分表示，前市長黃榮利任內編列「禮儀廳新建工程」1億6615萬元及「擴增納骨櫃位」5000萬元預算，在2022年11月遭代表會全數凍結，她就任第1年多次於代表會定期會與臨時會中提出「解凍計畫」及訂定相關條例，但都未獲代表會同意解凍經費，第2年該預算遭代表會刪除。

鄭淑分強調，代表會先通過預算又刪除預算的作法，經請示內政部和縣府，確認代表會違反「一事不二審」預算法和地方自治法規定，公所在合法行政流程保障下，勇於任事，完成禮儀廳工程發包、動工，雖過程有許多波折，完工後提供市民完整殯儀設施。

鄭淑分說，新建禮儀廳將冰存大體的靈堂及附屬設施與禮廳空間分區，避免參加告別式時看見棺木進出，而禮廳空間因應家屬親友多寡，規劃可容納100-120的大型禮廳兩間、60至80的中型禮廳兩間、30至40人小型禮廳3間。

嘉義縣太保市禮儀廳新建工程上香祈福。（記者蔡宗勳攝）

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