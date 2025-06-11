今年澎湖無人機秀倒數計時 縣政府公開說明後續費用支出

今年澎湖國際海上花火節無人機秀，確定6月19日為最後一場次。（澎湖縣政府提供）

2025/06/11 16:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「澎湖國際海上花火節」無人機展演，編列1500萬元經費 ，但開幕式首場演出「落漆」，澎湖縣政府立即與廠商解約，在其他廠商支援下，5月19日至6月19日復飛10場次，剩餘經費運用，引發各界關心，澎湖縣政府公開說明一切依法執行，並接受外界監督。

澎湖縣政府表示，原規劃用於無人機經費，重新調整用增加新的具體內容，以提升整體活動品質與民眾體驗。包括增加煙火施放量與延長施放時間：除國際煙火場維持10分鐘外，其餘無展演無人機場次，皆將煙火時間延長為12分鐘，並增加彈藥量，強化視覺震撼與觀賞效果。

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另外復飛10場次主題無人機展演，因該廠商後續已有其他合約，展演期程無法延長，確定6月19日為今年最後1場次無人秀。同時增辦10場次史努比玩偶見面會，深化合作品牌氛圍，活動期間安排史努比人偶與民眾互動合影，增加親子與旅客參與度。

設置大型史努比裝置藝術，6月12日起將有2座大型史努比裝置藝術，進駐觀音亭園區，在觀音亭園區花火施放日下午4點至晚上10點展示，增添拍照打卡景點，提升觀光亮點，吸引旅客駐足與分享；另後續尚有規劃史蹟公園展演區及快閃活動，將於近期公布。

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