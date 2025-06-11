網瘋傳今晚迎「草莓月」！氣象署：不會變成草莓色

今日將迎來6月份的滿月，網路盛傳晚間就可見到「草莓月亮」，中央氣象署指出，其實「草莓月」說法源自於美國，代表的是「草莓採收季節的月亮」，月亮的顏色與平時完全相同，並不會因此變成草莓色，不過月亮仰角較低，看起來會比平常大一些。示意圖。（資料照）

2025/06/11 15:21

〔記者林志怡／台北報導〕今日將迎來6月份的滿月，網路盛傳晚間就可見到「草莓月亮」，中央氣象署指出，其實「草莓月」說法源自於美國，代表的是「草莓採收季節的月亮」，月亮的顏色與平時完全相同，並不會因此變成草莓色，不過月亮仰角較低，看起來會比平常大一些。

中央氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明解釋，今天是6月份的滿月，也是農曆16日，月亮會在傍晚6點時從地平線升起，午夜12點過中天，仰角約36度，比其他月份來得更低一些，接著在隔天清晨6點、太陽出來的時候落入地平線以下。

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蔡禹明說，今晚的月亮仰角較低，所以在視覺效果上會感覺比其他月份大一些，但也不至於因為大氣折射而變得顏色不太一樣，甚至像是網路所流傳的「草莓月亮」那樣，變成粉粉的草莓色。

此外，蔡禹明提到，其實今晚月亮的顏色看起來與平時的月亮別無二致，在仰角低的時候，顏色會稍微偏向橘紅色，待緩慢移動至高仰角處，因為光線通過的大氣層比較薄，月亮的顏色看起來會偏向於黃白色。

蔡禹明也指出，其實「草莓月」的說法是源自於北美原住民對6月份滿月的暱稱，當地的6月正值草莓採收的季節，因此有了「草莓月」一說，不代表月亮會變色。

不過，蔡禹明說，月亮從升起到落下的過程中，也會有些微的不同，月升、月落期間，在大氣折射、地景對比之下，月亮往往會看起來比較大一些，甚至有些橢圓形的感覺，抵達中天時只要在視野開闊、天氣良好的地方就能看到，民眾可以依據自己的喜好，選擇觀賞月亮的時間。

蔡禹明補充，唯一會造成月亮顏色與平時不同的天文現象僅有「月全蝕」，月亮完全進入地球後方的陰影區時，只能被波長較長的紅光照射到，因此地球觀測到的月亮就會是偏紅色，也就是一般俗稱的「血月」。

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