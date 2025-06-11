科技養牛 工研院打造智慧型餵飼車、清糞機器人

亞太區農業技術展登場，知名廠商齊聚。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/11 14:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應國內畜牧業嚴重缺工的問題，工研院推動「科技養牛」，開發了電動餵飼車，以及吸糞機器人等先進設備，協助飲食、清潔，甚至透過聲紋辨識，落實情緒管理，協助酪農提供全面性的智慧型照顧系統，今天在台南公開展示，各界矚目。

亞太區農業技術展覽暨會議今在大台南會展中心揭幕，工研院也應邀參加，推出系列的田間或牧場的智慧農工技術，以及相關設備，運用科學研發讓酪農作業更便捷，協助提高養牛效率與產值，並落實友善飼養與動物的福祉目標。

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現場展示的研發成果，包含量產的電動搬運機車，還有已經技轉的無人自走割草機、多功能車，以及乳牛設備專區的電動餵飼車、吸糞機器人等。

工研院中分院經理彭彦嘉表示，國內落農業協作的自動化機械，9成來自進口，設備較大，適用於上千頭的畜牧場域；但一般的本土養殖業者，卻只在500頭以下，要的是中小型規格，加上管理人力短缺，因此針對酪農戶需求，全力開發。

彭彦嘉以智慧版的乳牛餵飼車為例，體積不大，運用電腦排程，自動送料，有效控管；至於吸糞機器人，減少沖洗，降低耗能，且避免廢水產生，更為環保，也可遙控自走，相當方便。

在健康管理方面，彭彦嘉說，辨識系統建立了3D乳牛聲紋資料庫，透過判讀聲音背後所代表的意義，了解其情緒反應，或者是否有生病徵兆。

聲紋辨識系統也可做母牛分娩預警，及時提供畜舍管理者24小時的協作通知等，日前已在屏東、彰化等地的畜牧場域進行驗證。

初步統計，對於生產過程的鳴聲準確率已提升至8成，情緒聲紋辨識則超過7成，在智慧化的協作下，開啟了精準照護的省工模式。

彭彦嘉提到，除了乳牛之外，工研院也建立雞隻的聲紋辨識系統，大小畜禽都能落實情緒管理，造福農民。

工研院中分院副執行長李士畦指出，有別於規格化，或大型機械設備，以及面臨惡劣工作環境下，需要常時設備維修服務與零組件及時供應而言，提供酪農戶多元化選擇，成為國產智慧協作機具的關鍵發展目標。

智慧電動餵飼車由工研院與畜試所合作開發，擁有雙馬達動力系統，集供料與推料功能於一身，自動導航與充電功能還能在取代人力需求下，提供少量多餐的餵飼模式，餵食次數可以從每日2次提高到4次。

透過少量多餐的方式，讓泌乳量增加20至30﹪，並可因應不同場域規模與設施需求，提供不同的客製化功能設計。

智電型餵飼車也能減少空氣汙染、降低噪音，在作業當下降低牛隻驚擾，維持動物的心情穩定。

經過修正設計後的國產乳牛畜舍清糞機器人，猶如家用掃地機器人，可以設定適用不同場域的現況環境與動線，全程智慧導航，避開牛隻與障礙物，沿路吸除汙穢物後能自行返回母站進行卸載並實施充電。

李士畦強調，工研院於「2035技術策略與藍圖」，針對永續環境領域，積極推動農業低碳協作技術的整合研發，透過跨領域關鍵技術協助農業達成精準生產的目標。

團隊整合的智慧、低碳與共通載具技術，也將持續支持智電型農工機器人，以及低碳生產系統的發展，共同為台灣農業邁向綠色永續，還有低碳精準生產目標努力。

工研院展示系列的智慧農工技術，以及相關設備。（記者吳俊鋒攝）

工研院開發多功能車，農民作業更方便。（記者吳俊鋒攝）

工研院開發無人自走割草、機電動搬運機車等，現場展示。（記者吳俊鋒攝）

工研院開發智慧版的電動餵飼車。（記者吳俊鋒攝）

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