嘉市污水下水道建設 第2期劉厝地區開工

嘉義市長黃敏惠（右四）、內政部政務次長董建宏（右五）等人，今天山席「劉厝地區污水下水道工程」開工動土祈福典禮。（記者丁偉杰攝）

2025/06/11 16:12

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市推動污水下水道建設邁入第2期計畫，「劉厝地區污水下水道工程」今天舉行開工動土祈福典禮，此工程總經費達4.4億元，採「管線修繕」與「用戶接管」併案發包施工，預計鋪設1萬5268公尺污水連接管，改善劉厝地區2636戶用戶的居住環境。

市長黃敏惠、議長陳姿妏、內政部政務次長董建宏、立委王美惠等人參加動工儀式，黃敏惠期勉施工團隊與營造廠商如期如質完成工程，並確保施工期間人員平安。

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董建宏表示，污水下水道是城市邁向現代文明的重要指標，中央與地方攜手合作，齊心推動污水建設工程，將為嘉市環境品質帶來實質改善。

黃敏惠表示，嘉市自2015年啟動第1期工程以來，歷經多年努力與市民配合，用戶接管戶數已突破1萬5000戶，為市民營造更乾淨、舒適的居住空間。

黃敏惠說，市府在污水下水道第1期計畫即將完工時，便展開第2期規劃，第2期計畫自2023年展開先期規劃作業，於今年正式開工，預計至2030年完成，共規劃13標工程，總經費達45.07億元，預計新增接管戶數2萬8818戶，全市累計總戶數將達4萬3903戶。

工務處說，劉厝地區工程是第2期計畫重要起點，工程總預算為4.4億元，其中管線修繕工程預算為1.26億元，由市府全額自籌；用戶接管工程預算為3.14億元（中央補助89％、市府負擔11％）。

施工期程分別為修繕工程410日曆天、用戶接管工程680日曆天，採用分段施工與拉鋪內襯工法，降低開挖面積，以減少交通影響與民眾不便，並設置清楚的交通指示與即時反應機制，盡力降低對當地居民生活的衝擊。

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