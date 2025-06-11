北市路邊停車格位 蔣萬安：2026年全面智慧化

台北市長蔣萬安指示，北市路邊停車格位，2026年全面智慧化。（資料照）

2025/06/11 15:59

〔記者何玉華／台北報導〕台北市停車大不易，除了停車位不足，如何快速地找到停車位也是一大考驗，台北市長蔣萬安在市政會議指示交通局停車管理工程處，在2026年完成路邊停車格位全面智慧化，持續提升路邊停車智慧化設施的穩定性以及妥善率，讓市民可以快速找到停車位，節省等候的時間外，也能降低車輛繞行時產生的車流和廢氣。

停管處10日在市政會議提出「全市停車智慧化服務」專案報告；蔣萬安聽取後表示，發展並推廣綠運輸是政策目標，但因為地狹人稠，停車問題也很受市民關心，除了有無停車位，如何快速找到停車位也是關鍵，指示停管處在2026年完成路邊格位全面智慧化，並且持續提升路邊停車智慧化設施的穩定性以及妥善率，除了節省民眾等候停車位的時間，也能降低車輛繞時所產生的車流和廢氣。

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蔣萬安也提到，交通局這幾年對停車智慧化的提升做了許多軟硬體的努力；報告中提到的「北市好停車」，他原以為是一個APP，後來才發現是一個網頁，這對開車中要找停車位的駕駛來說，並不是一個最友善的介面，交通局可以採取公私協力的方式與APP業者合作，提供業者市府掌握的停車位與停車場資訊，提升APP的服務項目以及精準度，更能幫助到使用者。

蔣萬安也提到，日本的導航APP為了方便外國遊客找到景點、餐廳或旅館，考慮到外國人不會使用日語輸入，因此以輸入目的地的電話，導航系統就直接在地圖上顯示出位置以及行車的路徑；同樣的道理，政府設置的網頁或APP流量本來就偏低，對於任何願意提供用路人資訊的民間業者，市府一律提供完整的資訊，就如Open Data開放資料，圖利所有的用路人、所有的市民朋友，有時候親力親為不一定是最有效率的做法，公私協力或許是更好的做法。

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