威脅不是「蝴蝶」是它！這顆大水球直撲台灣 明晚起全台有雨

擾動「94W」在高壓導引下直撲台灣，預估明晚接近東部外海，有直接「登陸」台灣機會，明晚起全台有雨。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/06/11 14:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第1號颱風「蝴蝶」上午生成，預估將往中國海南島前進，對台不構成直接威脅，不過「蝴蝶」大低壓帶留下的殘骸在菲律賓東方發展，成為擾動「94W」，在高壓導引下將直撲台灣，預估明（12日）晚接近東部外海，有直接「登陸」台灣機會，明晚起全台有雨。

天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，先前蝴蝶大低壓帶留下的殘骸組織發展，成為擾動「94W」，目前位於菲律賓東方海域，在太平洋高氣壓導引下，穩定朝西北前進，預計明下午至夜間接近台東或花蓮近海，隨後將進入台灣陸地。

請繼續往下閱讀...

受擾動「94W」影響，明白天宜花東、恆春容易下雨，入夜後「94W」抵台，水氣大量增加，降雨範圍擴大至全台灣；預估週五（13日）水氣最旺，全台容易出現雷陣雨，中、南、東部均有強降雨訊號。

週六（14日）以後，隨著蝴蝶颱風通過福建，帶動西南風增強及水氣增加，中、南部持續容易雷陣雨，其餘地區則以午後雷陣雨為主。

至於擾動「94W」有沒有機會增強為颱風，「颱風論壇」表示，由於「94W」即將靠近台灣，發展時間有限，有機會在登陸前成為熱帶低壓，但發展為颱風的機率「低」。儘管成颱機率低，但「颱風論壇」提醒，他就像顆水球，直接砸向台灣，週五至下週日期間各地天氣非常不穩定，民眾如有安排活動務必注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法