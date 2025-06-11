16歲新二代喪父11年與柬國母相依為命 堅韌築夢前行

失親兒基金會關注孤兒或單親家庭，並長期或台塑集團下設的公益信託支持，13年來已獲捐助累計6790萬元。（失親兒基金會提供）

2025/06/11 16:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕16歲小伶回想5歲那年，最疼愛她的爸爸因病過世，當時年幼無法理解死亡意義，只知是永遠告別，父女情誼成記憶最暖片段，也常因思念而獨自落淚，從此與來自柬埔寨的母親相依，學習母親扛起家庭重擔的堅忍，化為自身奮發向上能量，從生命中的遺憾學會珍惜與擁抱；失親兒福利基金會看見小伶遭遇，也展開長期陪伴關懷，助度難關。

失親兒基金會指出，小伶一家失去父親後，經濟重擔全靠新住民媽媽，但因語言及文化隔閡，只能在養雞場擔任清理雞舍的職務，日復一日、辛苦勞作，卻難有餘力陪伴孩子成長，小伶長大後則越來越懂得媽媽的辛苦與偉大，期許自己能夠考取國立大學，尋找一份穩定且有成就感的工作，改善家中經濟，回報母親多年的辛勞與付出。

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2017年小伶在學校導師的協助下，正式由失親兒基金會介入服務，隨即展開長期陪伴與關懷，除了每學期提供助學金、經濟扶助與生活物資，更於2021年起為她申請台塑企業暨王長庚公益信託（創辦人王永慶）獎學金，幫助減輕家庭經濟壓力，社工亦透過家庭訪視與活動邀請，關心她的學習與生活情況，給予適時肯定與鼓勵，陪伴她慢慢走出失落與孤單。

失親兒基金會統計目前已服務逾5700名兒少，其中有近20％來自外籍配偶家庭，這些家庭在面臨經濟支柱驟然離世的同時，不僅要承受失親的悲痛，更得憂心生活的重擔，語言與文化差異，加上不友善的就業環境，使他們在尋找工作的過程中處處受限、倍感艱辛，努力撐起家庭又須獨自承擔照顧孩子的責任，種種壓力讓失親家庭處境更艱難，亟需社會更多的理解與支持。台塑獎學金則從2012年至今年持續支持，至今已捐助累計6790萬元，如今年再度愛心贊助250萬元，陪伴全台失親家庭走過生命中的困難時刻。

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