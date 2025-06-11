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    台中成功國中創校43年 今天終能在活動中心吹冷氣辦畢典

    台中大里成功國中創校43年，今年的畢業典禮在嶄新的活動中心舉辦，師生、家長吹冷氣稱讚很舒服。（記者陳建志攝）

    台中大里成功國中創校43年，今年的畢業典禮在嶄新的活動中心舉辦，師生、家長吹冷氣稱讚很舒服。（記者陳建志攝）

    2025/06/11 15:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區成功國中創校43年，因沒有活動中心，每逢畢業典禮等大型活動若碰到下雨，師生、家長常淋成落湯雞，在地方民代多年爭取下，市府獲得中央國教署補助，斥資3億多元興建活動中心暨地下停車場，並在今年4月完工，今天第40屆的畢業典禮在嶄新的活動中心舉辦，畢業生和觀禮家長都在活動中心舒服吹冷氣，稱讚真的很幸福。

    大里成功國中校長蔡政忠表示，全校師生有1400多人，但過去都沒有活動中心，尤其6年前畢業典禮碰上下大雨，師生家長都淋雨，在何欣純立委、林碧秀、蘇柏興議員等人爭取協助下，市府斥資3億1500萬（中央補助6700萬）興建活動中心和地下停車場，2022年9月開工，並在今年4月完工，為了讓這屆的畢業生能在新的活動中心辦畢業典禮，除了1個月內拿到使用執照，還另外由市府補助540萬裝設冷氣，終於趕在今天舉行畢典。

    蔡政忠表示，新建的活動中心為1、2樓建物，除有一個能舉辦球賽和大型典禮的綜合球場，另外還興建12間可以當桌球、跆拳、舉重、音樂、美術的專科教室；地下一層的停車場則有90格汽車停車位，規劃時已考量師生安全，將停車場車輛出入動線與師生動線區分明確，停車場出入口規劃在慈德路。

    今天第40屆的畢業典禮在嶄新的活動中心舉辦，除481位畢業生，還有眾多的家長出席，雖外面艷陽高照，但大家都在活動中心內吹冷氣觀禮，稱讚真的很舒服。

    已經畢業10年的校友林君諺，今天剛好回到母校參與畢業典禮，回憶當年畢業時在操場搭棚架，還要自己搬椅子到會場，好天氣時汗流浹背，壞天氣就要風吹雨淋，不像現在有這麼大的活動中心，羨慕學弟妹真的很幸福。

    今年畢業的林子堯說，姊姊也是成功畢業的，當時畢業典禮只能搭棚架舉辦，很感謝蔡政忠校長的努力奔走，讓大家可以在這麼舒適的場地吹冷氣舉辦畢業典禮，覺得自己很幸運，成為首屆使用的學生，留下美好的回憶。

    大里成功國中今天舉行畢業典禮，獲得市長獎的同學上台領獎。（記者陳建志攝）

    大里成功國中今天舉行畢業典禮，獲得市長獎的同學上台領獎。（記者陳建志攝）

    台中大里成功國中創校43年，今年終於完工啟用多功能活動中心。（記者陳建志攝）

    台中大里成功國中創校43年，今年終於完工啟用多功能活動中心。（記者陳建志攝）

    台中大里成功國中，2019年時的畢業典禮搭棚架舉辦碰上下大雨，師生、家長都淋成落湯雞。（資料照）

    台中大里成功國中，2019年時的畢業典禮搭棚架舉辦碰上下大雨，師生、家長都淋成落湯雞。（資料照）

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