攜手頂尖大學端出特色課程 竹縣六家及湖口高中實驗班招生

新竹縣六家高中、湖口高中7、8兩日於校區舉辦特色實驗班暨辦學說明會，安排深度導覽、參觀教學場域或學生現身說法等。（新竹縣政府提供）

2025/06/11 15:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕114學年度新竹縣縣立六家高中將新設「生醫科學實驗班」，湖口高中則新設「人工智慧（AI）實驗班」，竹縣府與台灣大學等校攜手合作課程規劃及師資增能，實驗班籌備期間，兩校教師都已先在普通班開設微課程，帶領學生校外參訪台大的高科技廠房設施研究中心和智慧醫療創新中心，展現社區學校也能端出特色菜單。

縣府教育局表示，新竹縣縣立六家高中除原有「雙語國際實驗班」之外，將於114學年度新設「生醫科學實驗班」，深化科學素養，提升實作與應用、創新思考的能力；湖口高中將於8月遷址至新校區，增班幅度為普通科3班、內含1班「人工智慧（AI）實驗班」，培養學生 AI理論與應用能力、啟發學習潛能，期能為大學及產業人才奠基。

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六家高中、湖口高中除日前參加「新竹好學、適性樂學」未來人才課程博覽會，並在7、8兩日於校區舉辦特色實驗班暨辦學說明會，安排深度導覽、參觀教學場域或學生現身說法等。

教育局長楊郡慈表示，高中的定位及發展，仰賴師長與時俱進、與大學端合作共好。竹縣府已與台灣大學、清華大學、台灣科技大學等校，簽訂「高中課程專業發展計畫」合作備忘錄，實驗班籌備期間除了課程規劃及師資增能，並且鼓勵教師運用彈性學習時段開設微課程、試行新型態的課程內容。

例如，湖口高中「半導體原理與製造概論」將是AI實驗班學生的高三選修課，本學期已提供6週次微課程供普通班學生選習、並帶領學生前往台大竹北分部碧禎館「高科技廠房設施研究中心」參訪學習半導體晶圓晶片樣本、電磁原理實作掌中光譜儀，許多學生都表示課程有趣，收穫滿滿。

六家高中微課程開設「六家玩科學」，也是「生醫科學實驗班」的必修課；師生造訪台大生醫醫院竹北院區「智慧醫療創新中心」，如介紹VR診斷、醫囑由AI同步口譯紀錄及中翻英建檔、達比機器人協助長照病床相關醫護等，讓學生對於醫療科技的進程能有更深入的認識。

此外，湖口高中AI實驗班於成班前為學生規劃「暑期AI培訓營」，邀請陽明交大、台灣師範大學教授蒞臨授課，營隊所學及實作表現納入甄選條件；六家高中雙語實驗班、生醫科學實驗班則自辦筆試面試，更參酌學生「生涯發展計畫書」內含中英文自我介紹、高中讀書計畫及競賽準備的經驗或想法。實驗班的招生甄選簡章已發函至竹苗區各國中，並公告於教育局網站： https://reurl.cc/4LVAZK ；歡迎親師生參閱，鼓勵學子報考。

新竹縣湖口高中微課程半導體原理與製造概論，參訪學習半導體晶圓晶片樣本、電磁原理實作掌中光譜儀。（新竹縣政府提供）

新竹縣湖口高中彈性學習微課程半導體原理與製造概論，師生參訪台大高科技廠房設施研究中心。（新竹縣政府提供）

新竹縣六家高中微課程開設「六家玩科學」，師生造訪台大生醫醫院竹北院區「智慧醫療創新中心」。（新竹縣政府提供）

新竹縣六家高中微課程師生造訪台大生醫醫院竹北院區「智慧醫療創新中心」認識VR診斷、醫囑由AI同步口譯紀錄等。（新竹縣政府提供）

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