周氏蝦捲被爆員工將廚餘倒回滷鍋 董事長周志峯致歉

台南市衛生局前往「周氏蝦捲」安平老店稽查，業者也出面致歉。（南市衛生局提供）

2025/06/11 15:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南知名美食店家「周氏蝦捲」被網友爆料，有員工把客人吃剩的滷味倒回滷鍋，引發食安疑慮。台南市衛生局今天前往事發的安平老店稽查，周氏蝦捲也出面致歉，除了解聘該名員工外，也對該名員工涉及食安的不當行為，將保留法律追訴權，董事長周志峯今天則再度發表聲明致歉。

周氏蝦捲董事長特助許伊萍表示，涉事的這名員工並非公司的正職員工，該公司各家分店的管理的SOP都是一樣，對食安都相當注重，公司對此深感歉意，也會加強員工訓練管理，公司有專門收廚餘的地方，而這名員工擅自將廚餘倒入與新販售的商品摻雜一起，涉及食安的不當行為，將保留法律追訴權。

請繼續往下閱讀...

許伊萍表示，這名員工在任職4、5年，中間有離開過，期間也曾發生過不恰當的行為被告戒過，這次再發生這件事，公司已無法再任用，將予以解聘。同時滷鍋已全面換新，而南市衛生局今天也有來查核，確保食安衛生，讓消費者用餐可以安心。

周氏蝦捲今天也以董事長周志峯名義再度發表聲明致歉，強調該行為已嚴重違反食品安全原則與公司內部作業規範，與該公司長期堅持的誠信經營與品質承諾背道而馳，該員工即刻停職調查，當事人已提出辭職並離職。

當日所有相關食品全數報廢，並追溯檢視所有當班出餐紀錄，確保無其他疑慮。該公司也對此深感遺憾與歉意，將全面強化門市現場作業監督，如未來再發現類似情 事，將依法報請主管機關處理並究責到底。

南市衛生局表示，針對民眾在社群媒體反應餐飲業者服務人員疑似將客人吃剩的食餘重新加熱，恐有食品衛生安全疑慮一事，今天會同消保官前往查核該業者的作業環境及人員管理情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘若複查不合格，將依食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法