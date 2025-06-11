因「雞排」結緣3年！ 35名四湖飛沙國中師生大嗑牛排

35名四湖飛沙國中師生到斗六牛排店享用排餐，開心之情溢於言表。（記者李文德攝）

2025/06/11 14:45

〔記者李文德／雲林報導〕因雞排牽起緣分，四湖鄉飛沙國中35名師生，受史堤克牛排總經理張福田之邀，今（11）日到斗六分店享用排餐。此外業者還致贈每人一份小禮。校長陳昭龍表示，希望業者善舉能帶給學生「飲水思源」的反思，未來出一己之力，回饋地方。

這項愛心行動源於2021年，當時飛沙國中一年級生20名學生參加「109學年度全縣普及化大隊接力賽」獲得第5名佳績，校長陳昭龍請大家吃雞排，不料發現有不少學生不捨吃掉，寧願雞排冷掉也要帶回去分享。這故事經本報報導後引起各界關注。其中史堤克牛排總經理張福田便看到報導，下定決心前年起邀請飛沙國中學生到餐館享用排餐。

請繼續往下閱讀...

今年愛心行動已進入第三年，此次共有27名國三畢業生、5名師長、3名分別錄取屏科、台科、雲科大的學生前往牛排店享用餐點。當一盤一盤排餐上桌，打開鐵蓋後熱騰騰的白煙夾帶著香氣，各種肉在鐵盤上滋滋作響，讓不少學生們看了食指大動。

學生表示，從小不是去夜市就是到平價牛排店享用餐點，幾乎沒有機會到比較大型的牛排館用餐，去年看過學長姐享吃牛排，便期待整整一年，如今願望成真，也是人生第一次跨出超過50公里遠吃飯，此次的經驗更會化作成長的力量，期勉自己將來能回饋社會。

陳昭龍說，飛沙國中位於沿海鄉鎮偏遠地區，當地並無較大型餐館，學生們可能還要搭45分鐘公車到北港鎮，舟車勞頓。因雞排結緣而牽起愛心行動，希望學生在享用餐食當下，能學到飲水思源的精神，有能力時別忘了回饋故里。

錄取屏科大的學長吳長恩表示，求學路漫長，家鄉雖地處偏遠不過就學資源可以多方面嘗試，充實自己的知識，勉勵學弟妹們勇敢追夢；牛排分店長劉妙琪表示，本著「施比受更有福」的企業精神，熱心助人，希望偏鄉地區學子們可享受到美味餐點。

35名四湖飛沙國中師生到斗六牛排店享用排餐，開心之情溢於言表。（記者李文德攝）

因雞排牽起緣分，學生們將感恩言語，製作卡片給牛排業者。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法