李鴻源稱2030台灣被課8千億碳稅 環境部：說法誇大、不符事實

台大教授李鴻源引2008年資料稱台灣能源結構所導致碳足跡過高，2030年碳稅將高達8千億元，環境部分析此說法不實，呼籲各界基於事實提供意見。圖為台中火力發電廠。（資料照）

2025/06/11 15:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大土木系教授李鴻源日前上談話性節目，再度重申台灣2030年會被課8千億元碳稅，環境部今（11日）澄清，此說法誇大，與事實不符，經查國際上並無直接對主權國家課徵碳稅、碳費等機制，歐盟碳邊境調整機制也不會導致8千億元數字，乃至台灣碳費機制明年收費也僅初估60億元，與8千億相去甚遠，期盼各界基於科學且正確的事實基礎，避免以誇大或不實言論造成誤解。

環境部氣候變遷署指出，李鴻源引用2008年台大能源中心資料，預估台灣至2030年將面臨8千億元碳稅負擔，但目前並未查詢到節目中所引述的2008年之研究資料，故無法得知其提到的碳稅所指為何，目前國際上並無直接對主權國家課徵碳稅、碳費等機制。

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氣候署表示，若其指的是歐盟的碳邊境調整機制（EU CBAM），該機制是歐盟從2021年啟動立法規劃、於2023年才完備法制工作，若其指的是台灣的碳費，授權徵收碳費的氣候變遷因應法是於2023年2月15日公布、碳費三子法則是於2024年8月29日方公告，故以時間點而言，應都非2008年研究資料中所提到的碳稅制度。

氣候署更提及，假設8千億元是指歐盟CBAM，依該規則，僅水泥、鋼鐵、鋁、肥料、氫氣與電力，需申報範疇一（產品製程）與範疇二（電力消耗）的碳排，但2026年起僅要求產品製程購買CBAM憑證，換言之，電力消耗無須繳交憑證，更允許抵扣碳定價已繳費用，也可從歐盟排放交易制度中獲得免費配額，故李鴻源稱我國因能源結構所導致碳足跡過高一事，不會導致我國被收取8千億碳稅。

氣候署表示，再假設2008年提及的碳稅是我國碳費，今年已正式實施，徵收對象涵蓋約252家企業（共464家工廠），需明年5月繳交，初估收入僅約50至60億元，與8千億元相去甚遠。

環境部再次強調，呼籲社會各界理性討論淨零轉型政策，提出基於科學且正確事實的意見，避免誇大或不實言論造成誤解，方有助於進行有意義且具貢獻的社會溝通與對話，共同為台灣永續發展努力。

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