北市石牌「自強市場」污水全納管 打造五分港溪生態廊道

石牌自強市場共38戶的污廢水在今年6月全部納入公共污水下水道系統。（圖由台北市衛工處提供）

2025/06/11 15:04

〔記者何玉華／台北報導〕台北市打造北投區洲美農業區的五分港溪為河川生態廊道，但水質採樣發現上游的「自強市場」污廢水為污染源之一；衛生下水道工程處為解決市場污廢水，克服市場攤商營業時間與私地主無償提供土地給攤商占用，終於讓石牌自強市場共38戶的污廢水在今年6月全部納入公共污水下水道系統，讓改善五分港溪水質向前邁一大步。

五分港溪為舊雙溪河道，是台北盆地內少見植物自然生長的城市溪流，衛工處工務科長王凱民表示，為達成打造五分港溪為河川生態廊道的目標，由匯入五分港溪的主要雨水箱涵進行水質採樣，結果發現匯入五分港溪的承德路6段449巷上游「自強市場」污廢水為主要污染源之一。

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王凱民說，為進行自強市場污水納管，先埋設公共污水管線至市場周邊，同步協調攤商配合污水接管。因自強市場白天是菜市場，晚上有小型美食夜市，吸引鄰近市民及老饕聚集，為配合市場營運特殊性，降低對攤商營業的影響，衛工處逐一協調每個攤商利用非營業時間，加派工人及機具，在有限的時間內完成污水接管。

北區工務所主任林葳曄指出，近年來數度到現場與商家協調施工方案，大部分攤商都擔心影響營業而拒絕，屢屢碰壁，經過不斷的與屋主、攤商溝通，終於在去（2024）年分階段完成16戶污水接管，今（114）年3月再進場施作18戶時，原先無意願提供土地給攤商使用的私地主，體諒衛工處推動污水接管改善環境衛生的努力與攤商營業的困難，表示願意無償提供私人土地給攤商使用，終於讓最後4戶完成接管，總計38戶全數完成接管。

石牌自強市場共38戶的污廢水在今年6月全部納入公共污水下水道系統。（圖由台北市衛工處提供）

石牌自強市場共38戶的污廢水在今年6月全部納入公共污水下水道系統。（圖由台北市衛工處提供）

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