單日往返雪山主峰人數多 雪霸處建議「這時間」未到三六九應下山

單日往返雪山主峰人數多，雪管處建議這時間未到三六九應下山。（雪霸處提供）

2025/06/11 14:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪山主峰路線單日往返人數自從疫情後增加，雖然自2022年單日往返人數開始下降，但雪霸國家公園管理處統計去年總計仍有3187人，為雪霸處轄下最熱門路線。雪管處發現，部分單日往返山友登山行程時間點未妥善安排，建議若中午11點前未到達三六九山莊臨時營地者，應立即下撤返回登山口。

雪管處統計，雪霸園區共規劃有8條主要登山路線，其中雪山主峰線為雪霸園區最熱門的登山路線，近3年平均31547人核准攀登雪山，單日往返者2022年5775人，2023年4641人，2024年3187人，雖然人數下降仍為最熱門路線。

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雪管處強調，雪山主峰線來回里程約22公里，上下高度落差約3500公尺，單日往返花費時間約需14小時對體能要求極大，且具午後山區濃霧影響路徑判斷與定位、下山摸黑潛在等風險。

雪管處舉例，今年雪季期間，曾有2位山友於雪攀裝備未齊全且山區下雨情況，中午11點30分才抵達七卡山莊，經勸導後仍執意要前往雪山，但登頂雪山後下山時因天黑路況不清，通報請求救援。

雪管處評估後柔性建議山友，登山時間如有不聽志工勸導因個人行為影響入園後發生山難事件，導致耗費社會資源救援者，將依國家公園法處以不予許可入園3年處分，也將移請相關縣市政府依登山自治條例處置。

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